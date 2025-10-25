BURKINA-NAHOURI-SANTE-OCTOBRE-ROSE

Nahouri/Octobre rose : Plus de 200 femmes de la commune de Pô dépistées gratuitement par la clinique mobile

Pô, 25 oct. 2025 (AIB)- La clinique mobile née de l’initiative présidentielle pour la santé, était au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) Urbain de Pô, ce vendredi 24 octobre 2025, pour une vaste campagne de dépistage gratuite des cancers féminins. Elle s’inscrit dans le cadre du mois d’octobre rose dédié à la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus. Plus de 200 femmes de la commune ont été dépistées.

Après Dakola et Guiaro, c’est au tour du CSPS Urbain de Pô d’accueillir la clinique mobile.

Malgré le soleil, les femmes de la commune de Pô, sont sorties nombreuses ce vendredi 24 octobre 2025, pour se faire dépister par la clinique mobile qui a déployé toute son équipe au CSPS Urbain située au secteur N°4 de Pô.

« Des cliniques mobiles ont été acquises pour appuyer les services de santé et rapprocher les soins des populations, surtout celles des zones reculées », a indiqué la gynécologue au CMA de Pô, Dr Hyppolite Sawadogo.

« Nous saluons à sa juste valeur cette belle initiative qui vient soulager les populations vulnérables », a-t-il dit en ajoutant que le meilleur traitement du cancer, c’est la prévention.

Pour Dr Sawadogo, une femme ne doit plus mourir ou souffrir du cancer du sein et du col de l’utérus.

« Quand la maladie est dépistée tôt, on peut la guérir à 100 % », a -t-il souligné.

Fati Yaguibou et Ami Korabou, venues se faire dépister, ont exprimé leur gratitude au président du Faso pour cette vision.

« Beaucoup de femmes souffraient de ce mal sans le savoir. Grâce à cette clinique, nous sommes sauvées », ont-elles confié.

Satisfait également, le major du CSPS Urbain, Abou-Dramane Bila a salué l’initiative et a souhaité que ces sorties se multiplient dans notre province pour aider les femmes à vaincre ce mal.

A travers cette campagne, l’initiative présidentielle pour la santé démontre une fois de plus sa portée sociale et humanitaire, en rapprochant les soins de qualité des populations rurales.

Avant le début des examens, les femmes ont été sensibilisées sur les gestes d’auto-examen des seins et les comportements préventifs contre le cancer du col de l’utérus, notamment la vaccination des jeunes filles de 9 à 13 ans contre le virus responsable de la maladie.

Agence d’information du Burkina

