BURKINA-NAHOURI-CADRE-CONCERTATION-PROVINCIALE

Nahouri/CCP : L’offensive agro-pastorale et souveraineté alimentaire au menu des échanges

Pô, 27 nov. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé, ce mercredi 26 novembre 2025 à Pô, la première session de l’année du Cadre de concertation provincial (CCP) du Nahouri. Au menu des échanges, l’offensive agro-pastorale et souveraineté alimentaire, défis et perspectives pour la province du Nahouri. C’est qui a présidé les travaux.

Pour le Haut-commissaire de la province du Nahouri et président du CCP, Sié Aristide Mohamed Kam, les cadres de concertations sont des espaces propices d’échanges et d’expériences entre acteurs du développement rural décentralisés, en vue d’une harmonisation des actions quotidiennes sur le terrain.

Pour cette première session, les membres ont échangé sur l’offensive agro-pastorale et souveraineté alimentaire, défis et perspectives pour la province du Nahouri, après une présentation de la directrice provinciale en charge de l’Agriculture du Nahouri, Aïcha Sanou/Zidwemba.

De son exposé, il ressort que la campagne se présente bien dans la province et les résultats sont satisfaisants.

Les initiatives visant à accompagner les producteurs et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, ont été très bien exécutées malgré quelques petites difficultés, des opportunités majeures existent pour encore impulser une offensive ambitieuse dans la province du Nahouri.

Deux communications ont été animées telles que celle faite par l’administrateur du site, Arnaud Bado, sur le système d’information et d’alerte précoce qui permet de produire et relayer l’information climatique auprès des populations du Nazinon, présenté par l’association Gamowignan.

La seconde communication, présentée par la chargée du projet WAKANDA, Adeline Dorothée Kando, a porté sur le projet WAKANDA, un projet de gestion participative du développement durable en périphérie des aires protégées du paysage PONASi.

Il a pour objectif l’amélioration de l’organisation villageoise et développement des activités génératrices de revenus dans le paysage PONASI, permettant une meilleure cohésion sociale, une préservation de l’environnement et une résilience accrue aux changements climatiques.

Il est mis en œuvre par Nitidae en consortium avec Naturama et CERDE.

Cette session a été une occasion pour les responsables des services techniques déconcentrés de présenter leurs activités réalisées en 2025 qui, dans l’ensemble se sont bien déroulées.

Le Haut-commissaire a salué la qualité des échanges et a souhaité que les décisions issues de la présente session contribuent efficacement à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Cette première session a été rendue possible grâce à l’appui technique et financier du projet WAKANDA/Nitidae.

Agence d’information du Burkina

HKO/HB/OO