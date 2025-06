BURKINA-NAHOURI-PRESTATION-SERMENT

Nahouri : 7 membres du tribunal départemental de Pô prêtent serment

Pô, 19 juin 2025 (AIB)- 7 membres du tribunal départemental de Pô, ont prêté serment ce mercredi 18 juin 2025, au tribunal de grande instance de Pô. Ils ont juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute conscience, impartialité et de toujours garder les secrets des délibérations.

7 membres du tribunal départemental de Pô composés du président, du préfet du département, de deux assesseurs titulaires, de deux assesseurs suppléants, d’une secrétaire titulaire et d’un secrétaire suppléant, ont prêté serment ce mercredi 18 juin 2025, au tribunal de grande instance de Pô.

Le président, les deux assesseurs titulaires et les deux assesseurs suppléants, ont juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute conscience et impartialité et de garder toujours les secrets des délibérations.

Pour la secrétaire titulaire et le secrétaire suppléant, ils se sont engagés à remplir fidèlement leurs fonctions et garder le secret qu’elles leur imposent.

« Votre mission se repose sur deux fondements sociaux : servir la communauté et respecter la loi. Vous faites partie de la grande famille de la justice », s’est adressé le ministère public aux membres du tribunal départemental.

Il leur a exhortés à travailler avec honnêteté, « c’est ensemble que nous allons servir les populations ».

Le tribunal a reçu les serments des impétrants du jour et les a renvoyés à l’exercice de leurs fonctions respectives.

Il les a aussi prodigués des conseils sur les exigences des formules de leurs serments.

A l’endroit du président et des assesseurs, le tribunal les a encouragés à faire en sorte que le traitement des multiples affaires dont ils auront à connaître, le soit conformément à la loi, avec rigueur et loin de la corruption.

Quant à la secrétaire et son suppléant, le tribunal a souligné qu’ils sont la porte d’entrée du tribunal départemental et les a encouragés à réserver un accueil chaleureux aux populations qui se présenteront devant eux.

Agence d’information du Burkina

