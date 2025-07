Burkina-Mouhoun-Examen-BAC-Résultats

Mouhoun/Résultat final Bac 2025 :La province enregistre 1 882 admis soit un taux de 60,53%

Dédougou, le 10 juil. 2025 (AIB)-Tous les résultats du Baccalauréat session de 2025 sont connus dans la province du Mouhoun, ce jeudi 10 juillet 2025, qui a enregistré 1882 candidats admis, soit un taux de succès de 60,53%.

En cette matinée du jeudi 10 juillet 2025, l’ensemble des 13 jurys de la province du Mouhoun, ont livré les résultats du Baccalauréat session de 2025.

La province du Mouhoun, a enregistré 1 882 candidats admis dont 1 023 filles et 859 garçons soit un taux global de succès de 60,53% dont 61,63 pour les filles et 59,28% pour les garçons.

La série C a également obtenu un taux de 100% de succès, l’agroalimentaire 96,97%, l’électrotechnique 89,13%, la maintenance véhicule automobile 97,44%, les séries F3 et G2 enregistrent respectivement 36,21% et 67,14%.

La série D, 49,62% et la série littéraire A4 70,75%.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo