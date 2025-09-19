BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-RENCONTRE-OUVERTURE

Mouhoun/Rentrée pédagogique dans la zone Ouest de Bondoukuy : Une rencontre d’urgence pour la réouverture des écoles

Bondoukuy, 19 sept. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bondoukuy, Lazare Bado, a présidé, le mercredi 17 septembre 2025, une rencontre d’urgence consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire dans la zone Ouest de la commune. La réunion a rassemblé les acteurs éducatifs et sécuritaires autour d’un diagnostic des infrastructures et de la disponibilité des élèves à quelques jours de la rentrée.

L’objectif de cette concertation tenue le mercredi 17 septembre 2025, était d’examiner la situation des établissements scolaires de la zone et d’identifier les contraintes susceptibles de compromettre l’effectivité de la rentrée.

L’équipe d’encadrement de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Bondoukuy, les responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS), les directeurs d’écoles, les Comités villageois de développement (CVD), ainsi que les partenaires sociaux, ont pris part à la rencontre.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bondoukuy, Lazare Bado, a rappelé les enjeux de cette rentrée scolaire, marquée par de nombreux défis.

Il a exhorté les participants à œuvrer pour garantir la présence effective des élèves dans les salles de classe, à assurer la propreté des espaces scolaires et à veiller à la disponibilité des infrastructures éducatives.

Les échanges ont permis de dresser un constat préoccupant. L’école de Bladi s’est entièrement effondrée, une partie de la toiture de l’école de Bolomakoté a été arrachée par un vent violent, tandis qu’une salle de classe de l’école de Wièna s’est écroulée.

A ces dégâts matériels s’ajoutent la destruction de manuels scolaires, d’actes de naissance et de divers matériels pédagogiques.

Le PDS a rassuré les participants que la mairie mettra en œuvre des mesures d’urgence afin de garantir la poursuite des activités pédagogiques dans des conditions plus appropriées, en attendant des solutions durables.

Il a exprimé sa gratitude aux participants pour leur mobilisation et les a exhortés à poursuivre leur engagement en faveur d’une rentrée scolaire réussie.

Agence d’information du Burkina

