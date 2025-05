BURKINA-MOUHOUN-HUMANITAIRE-DON-VIVRES

Mouhoun/Plan de contingence : 105 ménages de personnes déplacées reçoivent des vivres

Dédougou, le 23 mai 2025 (AIB)-Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contingence de la province du Mouhoun, le Conseil Danois pour les réfugiés (DRC) avec l’appui du Secrétariat permanent du conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation, a remis, le jeudi 22 mai 2025 à Dédougou, des vivres à 105 ménages de personnes déplacées internes nouvellement arrivée à Dédougou. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province, Boureima Ouédraogo.

Cette remise de vivres, le jeudi 22 mai 2025 à Dédougou, à 105 Personnes déplacées internes (PDI) nouvellement arrivées à Dédougou, entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Renforcement des acteurs locaux en préparation et réponse aux urgences », par le Conseil Danois pour les réfugiés.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire globale orientée vers la préparation aux urgences dans la région de la Boucle du Mouhoun qui est confrontée à la menace et aux attaques terroriste entrainant des mouvements massifs de populations, des destructions de biens et services et des pertes en vies humaines.

Le projet a ciblé les personnes déplacées et les ménages les plus vulnérables des communautés d’accueil et les partenaires locaux.

Les ménages ont reçu un kit alimentaire composé d’un sac de maïs de 50 kg, un sac de riz de 25 Kg, un sac de haricot de 15 kg, un bidon d’huile de 5 litres et 02 kg de sel.

Pour le représentant du DRC, Léon Paul Compaoré, l’activité de Dédougou était initialement prévue pour un exercice pratique d’assistance aux PDI.

« Au regard de la situation sécuritaire qui s’est fortement dégradée dans certaines parties de la région de la Boucle du Mouhoun dans ces derniers temps, on assiste à un afflux de populations à Dédougou. Il était donc opportun pour DRC de réadapter cet exercice afin de procéder à une distribution de vivres aux PDI », a-t-il expliqué.

Le secrétaire général de la province du Mouhoun, Boureima Ouédraogo, tout en remerciant DRC et le SP/CONASUR, a souligné que cette activité entre en droite ligne du plan de contingence de la province du Mouhoun qui a été validé courant mars 2025 grâce au soutien financier et technique de DRC et du SP/CONASUR.

Il a invité les bénéficiaires à faire un bon usage des kits.

A la fin de la distribution des vivres aux PDI, un débriefing a été fait afin de prendre en compte les différentes recommandations pour la finalisation du document du plan de contingence de la province du Mouhoun.

Agence d’information du Burkina

