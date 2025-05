BURKINA-MOUHOUN-SPORT-MARACANA-FINALE

Mouhoun/Maracana de la résilience : La commune de Ouarkoye sadjuge le trophée par le score de 2 buts à 0

Dédougou, le 18 mai 2025 (AIB)-Le village de Lah, dans la commune de Kona, a abrité le samedi 17 mai 2025, la finale de la 2e édition du tournoi maracana de la résilience, organisée par lassociation « Le Mouhoun en marche », en collaboration avec la marque « On ne craque point ». Elle a été placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo. L’équipe de Ouarkoye a remporté la finale par 2 buts à 0 face à celle de Kouana.

‎Placée sous le thème : « Du terrain à la communauté : ensemble pour une résilience collective », cette édition, lancée le 05 avril 2025 à Lah, dans la commune de Kona, a réuni 20 équipes des 07 communes de la province du Mouhoun, dans l’optique de renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale gagne d’une paix durable.

La finale a opposé le samedi 17 mai 2025, léquipe de Ouarkoye à celle de Kouana.

A lissue dun match engagé et riche en émotions, Ouarkoye sest imposée sur le score de 2 buts à 0, décrochant ainsi le trophée tant convoité.

Léquipe victorieuse a reçu un jeu de maillots, des médailles, des ballons et une enveloppe financière.

Celle de Kouana, un jeu de maillots, des ballons et une enveloppe financière.

Toutes les équipes participantes ont reçu des prix dencouragement.

Pour le promoteur de la marque « On ne craque point » par ailleurs président du comité d’organisation, David Dao, ce tournoi est initié pour promouvoir l’esprit du vivre-ensemble, la cohésion sociale et la résilience des communautés rurales à travers le sport.

Il a demandé le renforcement de la proximité entre autorités compétentes et les masses laborieuses.

M. Dao a invité les jeunes à multiplier les efforts visant à renforcer la dynamique actuelle voulu par les plus hautes autorités.

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a traduit sa reconnaissance au président du comité d’organisation pour son dynamisme et son leadership éclairé.

Pour cela, il a invité les jeunes ainsi que la communauté à emboîter les pas du promoteur qui uvre pour la promotion du vivre ensemble dans la province du Mouhoun.

« Jinvite toute la communauté de la commune de Kona à taire les disputes visant à saper les efforts de la dynamique actuelle tout en cultivant l’esprit du vivre ensemble, du pardon, de la solidarité et de la cohésion sociale », a-t-il dit.

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, a marqué sa disponibilité pour renforcer la dynamique actuelle voulu par les plus hautes autorités du pays.

Souleymane Nakanabo, a rendu un hommage mérité aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et dozos, pour les efforts qu’ils abattent jour et nuit pour hisser haut les couleurs de la nation.

Le représentant du parrain, Amidou Zan, a salué le comité d’organisation pour linitiative et a marqué sa disponibilité à accompagner les initiatives communautaires visant à renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale que notre pays le Burkina Faso a tant besoin à ces moments difficiles.

Agence dinformation du Burkina

SB/hb/yo