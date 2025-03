BURKINA-MOUHOUN-ACTONNARIAT-CONFERENCE

Mouhoun : L’actionnariat populaire expliqué à la population de Bondokuy à travers une conférence publique

Dédougou, le 3 mars (AIB)-La commune de Bondokuy a accueilli, le samedi 1er mars 2025, une conférence publique dédiée à l’actionnariat populaire, organisée par la coordination de la veille citoyenne. Cet événement visait à informer et mobiliser les habitants autour de l’entrepreneuriat communautaire à travers l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC).

La conférence publique organisée par la coordination de la veille citoyenne le samedi 1er mars 2025 à Bondokuy, a mis en lumière l’importance de l’actionnariat populaire comme levier de développement local.

L’activité a connu la présence des autorités administratives, coutumières et religieuses de Bondokuy. Leur présence a non seulement témoigné de l’importance de l’initiative, mais a également favorisé un climat de confiance et de collaboration.

Ces personnalités ont exprimé leur soutien à l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) en faisant des souscriptions, ce qui a renforcé l’impact de cette action.

Selon le point focal de lAPEC de la Boucle du Mouhoun, par ailleurs coordonnateur régional de la société coopérative avec conseil d’administration Bâtir l’Avenir, Bienvenu Dembélé, cette conférence est une occasion pour mieux connaître les projets de lAPEC mais aussi de faciliter la souscription au programme de l’entrepreneuriat communautaire.

Il a expliqué comment l’actionnariat populaire peut transformer les opportunités économiques et favoriser le développement local.

Les discussions ont également porté sur les défis à relever pour encourager une participation active des citoyens.

Le Président de la délégation spéciale (PDS), Lazare Bado, a salué l’initiative de la coordination de la veille citoyenne, pour son approche inclusive et sa capacité à mobiliser la communauté.

En mettant l’accent sur l’importance de l’adhésion à l’APEC, la conférence a ouvert la voie à des souscriptions pour participer au développement du Burkina Faso.

Le PDS a exhorté lensemble de la population de sa commune à épouser l’initiative.

Pour sa part, le coordonnateur communal de la veille citoyenne de la commune de Bondokuy, Gédéon Tamboé, a invité la communauté à faire front commun pour accompagner les entreprises locales et ouvrir la voie à un développement économique plus juste, équitable et plus durable.

Il a rappelé que l’Afrique ne se développera pas grâce aux aides, mais grâce aux compétences, aux initiatives locales et aux partenariats intelligents.

Au regard de la forte mobilisation et des souscriptions faites sur place, cette conférence publique a été un succès retentissant, incarnant l’esprit d’initiative et de solidarité des habitants de Bondokuy à participer au développement de leur pays à travers l’actionnariat populaire, un vecteur majeur de développement économique et social pour le Burkina.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo