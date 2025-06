BURKINA-DEDOUGOU-IMMERSION PATRIOTIQUE-SENSIBILISATION

Mouhoun/Immersion patriotique : Les futurs bacheliers sensibilisés à Dédougou

Dédougou, le 10 juin 2025 (AIB)-Les futurs bacheliers de la ville de Dédougou ont été informés et sensibilisés, le mardi 10 juin 2025 à Dédougou, sur l’immersion patriotique obligatoire. Il était question pour la mission conjointe de leur donner les détails de l’immersion patriotique obligatoire adoptée en conseil des ministres, le 2 mai 2025.

L’objectif de cette rencontre régionale tenue à Dédougou ce mardi 10 juin 2025, est d’informer et de sensibiliser les candidats au baccalauréat session de 2025, les chefs d’établissements et les partenaires sociaux sur l’immersion patriotique obligatoire des élèves.

Adopté par décret pris en conseil des ministres en sa séance du 02 mai 2025, l’immersion patriotique obligatoire est une initiative qui vise à enrichir le parcours éducatif des futurs bacheliers par une formation complète, alliant aspects physiques, théoriques et sportifs.

Elle s’inscrit en droite ligne de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ) avec pour de transmettre aux élèves des valeurs civiques et patriotiques essentielles, ainsi que des réflexes d’auto-défense.

Pour le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, cette immersion représente une étape importante dans la construction d’un nouveau modèle de citoyen burkinabè, conscient de ses responsabilités, respectueux des valeurs républicaines et engagé pour sa Nation.

Il a marqué sa pleine adhésion à cette mesure gouvernementale et surtout son engagement à accompagner sa mise en œuvre dans un esprit de collaboration, de pédagogie et de responsabilité collective.

Babo Pierre Bassinga, a encouragé les acteurs du monde éducatif et les élèves, à accueillir cette immersion non comme une contrainte, mais comme une chance de grandir, de mûrir et de mieux servir son pays.

« Cette rencontre vous permettra de comprendre les tenants et les aboutissants de cette mesure et de comprendre que toutes les mesures prises par le gouvernement visent à construire un Burkina Faso souverain, libre de ses choix, maître de son destin et soucieux des générations à venir », a indiqué le gouverneur.

Selon le premier responsable de la région, pour y parvenir, il faut des hommes et des femmes patriotes, des citoyens modèles, une jeunesse engagée et consciente des enjeux.

Le directeur général des appuis spécifiques du ministère en charge de l’Enseignement secondaire, Boureima Nabaloum, a souligné que la mesure concerne les élèves admis au CAP, au BEP, au BEPC et au BAC.

Pour lui, cette phase pilote va concerner uniquement les élèves admis au baccalauréat.

« Ils seront admis dans des centres pendant un mois où ils recevront des cours sur six modules de la formation, modules axés entre autres sur l’entrepreneuriat, la citoyenneté, l’éthique et la vision actuelle des plus hautes autorités du pays », a-t-il expliqué.

Le représentant de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ), Pascal Ouédraogo, a invité les élèves à garder à l’esprit que les initiatives mises en œuvre par les plus hautes autorités visent à construire un Burkina Faso meilleur et pour l’avenir de la Nation.

Il a encouragé les futurs bacheliers à ne pas se soustraire de cette immersion patriotique obligatoire qui sera sanctionnée par une attestation qui pourrait être exigée lors des inscriptions dans les universités du Burkina.

Les élèves bien mobilisés ont posé des questions entre autres, sur la période de la formation, la santé des élèves, la sécurité, les tenues pendant l’immersion, et le calendrier des concours.

A ces préoccupations, les conférenciers ont rassuré les élèves que la mesure est bien structurée et se base sur une démarche inclusive et anticipative donnant à chaque région l’opportunité de s’approprier cette réforme ambitieuse.

Les élèves ont pris l’engagement de réussir à leur examen et d’être les pionniers de cette promotion de l’immersion patriotique obligatoire qui fera d’eux des hommes et des femmes patriotes, des citoyens modèles, une jeunesse engagée et consciente des enjeux.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo