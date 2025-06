BURKINA-MOUHOUN-DEDOUGOU-EXAMENS-LANCEMENT

Mouhoun/Examens scolaires : Les candidats exhortés à faire preuve de discipline tout au long des épreuves

Dédougou, 3 juin 2025 (AIB)- La secrétaire générale de la région de la Boucle du Mouhoun, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, a exhorté, le mardi 03 juin 2025 à Dédougou, les candidats du BEPC, BEP et CAP, à faire preuve de discipline, d’intégrité et d’honnêteté tout au long des épreuves écrites. 6 107 candidats dont 3 470 filles sont en lice pour ces trois examens du secondaire.

Ce mardi 03 juin 2025, marque le début des examens scolaires du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), du Brevet d’études professionnelles (BEP) et du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), session de 2025 au Burkina Faso.

Dans la province du Mouhoun, 5 532 candidats dont 3 295 filles composent le BEPC dans 21 jurys et 31 centres secondaires.

Pour le BEP et le CAP, ils sont 575 candidats dont 175 filles qui composent dans 04 jurys.

Pour le lancement officiel de ces examens du secondaire, les autorités ont choisi le lycée privé technique Bethel de Dédougou qui abrite des centres d’examen de l’enseignement technique et de l’enseignement général.

Les autorités ont visité quelques salles afin d’encourager les candidats.

La secrétaire générale de la région de la Boucle du Mouhoun, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, a encouragé les candidats à éviter le stress et à rester eux-mêmes afin d’aborder avec sérénité les différentes épreuves.

Elle les a exhortés à donner le meilleur d’eux-mêmes et à faire preuve de discipline, d’honnêteté et d’intégrité tout au long des épreuves.

« Soyez relax, restez concentrés et ne paniquez pas, composez dans la confiance et le succès sera à vous ! », a dit Mme Kientéga.

La secrétaire générale de la région de la Boucle du Mouhoun, a en outre souhaité plein succès à tous les candidats et les a encouragés à donner le meilleur d’eux-mêmes pour décrocher leur diplôme qui n’est qu’une évaluation de ce qu’ils ont appris durant le cursus.

Elle a rendu un hommage aux forces combattantes qui sont mobilisées pour la sécurisation de ces examens dans la région.

Le directeur régional de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, Raoul Sanon, a quant à lui, rappelé les dispositions prises pour assurer le bon déroulement des examens, en termes de sécurité, d’organisation logistique et de mobilisation des acteurs.

Au regard de la particularité de la région qui connait une crise sécuritaire difficile, les forces combattantes ont été d’un grand appui pour le déploiement du matériel et des épreuves afin de permettre un bon déroulement de l’examen.

Il a salué l’accompagnement des autorités administratives et des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont œuvré pour la bonne tenue des examens.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo