BURKINA-MOUHOUN-GOUVERNANCE-LOCALE-DROITS-CIVIQUES

Mouhoun/Audience foraine du Tribunal départemental de Safané : Les populations invitées à s’approprier les services publics

Safané, le 27 oct. 2025 (AIB)-Dans le cadre du renforcement de la gouvernance de proximité, le village de Banga, dans la commune de Safané, a abrité, le vendredi 24 octobre 2025, une audience foraine du Tribunal départemental de Safané. Les populations ont été invitées à s’approprier les services publics.

Cette activité, conduite avec l’appui du Programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base (PREGOLS), vise à rapprocher la justice des populations et à faciliter l’accès aux jugements déclaratifs de naissance et de décès, indispensables à l’exercice des droits civiques et à la pleine jouissance de la citoyenneté.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, par ailleurs Président du Tribunal départemental, a indiqué que cette initiative traduit la volonté ferme de l’Etat de rendre effective la décentralisation et de promouvoir une administration au service des citoyens.

En se déplaçant au cœur des localités rurales, les autorités entendent rendre la justice plus accessible et plus humaine.

Le PDS, a rappelé que le rôle du Tribunal départemental est avant tout de garantir à chaque citoyen l’accès à ses droits civiques fondamentaux.

« Chaque acte de naissance délivré, chaque jugement prononcé, ouvre la voie à la dignité, à l’école, à la santé et à la reconnaissance du citoyen par sa nation », a-t-il souligné.

Ali Traoré, a invité les populations à faire confiance aux institutions et à s’approprier les services publics, gage d’une société juste et inclusive.

L’audience foraine de Banga s’inscrit ainsi dans une dynamique de renforcement du lien entre l’administration et les communautés locales.

Elle illustre la détermination de l’Etat à promouvoir une justice équitable, proche et attentive aux besoins des populations rurales.

A travers ce type d’initiative, c’est une gouvernance plus humaine, participative et solidaire qui prend corps dans les villages du département de Safané.

Agence d’information du Burkina

GT/SB/hb/oo