BURKINA-MOUHOUN-BONDOKUY-ASSAINISSEMENT-TRAVAUX

Mouhoun/Amélioration du cadre de vie à Bondokuy : Des travaux de canalisation pour protéger les populations

Bondokuy, le 16 sept. 2025 (AIB)- La commune de Bondokuy, a lancé, le mardi 16 septembre 2025, des travaux de canalisation sur une distance de 950 m, le long de la route nationale n°10, afin d’améliorer l’assainissement, réduire les risques d’inondation et offrir un cadre de vie plus sain aux habitants.

Financés par le budget communal, ces ouvrages d’assainissement traduisent l’engagement des autorités locales à répondre aux préoccupations pressantes des populations.

Les inondations, souvent enregistrées pendant la saison pluvieuse, causent des dégâts aux habitations, aux commerces et aux infrastructures routières.

« Ces travaux viennent donner une réponse concrète aux attentes de la population. Ils permettront de canaliser les eaux de ruissellement, de protéger les riverains et de garantir une meilleure circulation sur cette voie stratégique », a confié un responsable de la délégation spéciale, qui a remercié l’ensemble des membres pour leur implication.

Pour les commerçants et usagers de la route, la réalisation de ces caniveaux est perçue comme un soulagement.

« Nous avons souvent subi des pertes à cause des inondations », ont-ils confié.

Avec ces canalisations, un commerçant de la ville a expliqué que les activités se dérouleront dans de meilleures conditions.

La délégation spéciale de la commune de Bondokuy, ambitionne, à travers ce chantier, de renforcer son programme d’assainissement et d’urbanisation.

Elle envisage d’étendre progressivement ce type d’infrastructures à d’autres zones vulnérables afin de sécuriser davantage les populations et de promouvoir la salubrité publique.

Agence d’information du Burkina

TT/SB/hb/oo