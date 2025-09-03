BURKINA-MOUHOUN-DEVELOPPEMENT-ACTION-CITOYENNE-PATRIOTISME

Mouhoun/Action citoyenne et patriotique : Un collectif de maçons réhabilite l’accès au camp du BIR 10

Dédougou, le 3 sept. 2025 (AIB) – Dans la nuit du mardi 2 septembre 2025, un élan de solidarité et de patriotisme a été posé à Dédougou grâce à l’initiative du collectif des maçons, conduit par l’entreprise Yorossi. Ces artisans ont entrepris, sur fonds propres, des travaux de réfection de la route menant au camp du Bataillon d’intervention rapide (BIR) 10.

L’entrée du camp était en état de dégradation avancée avec des « nids de poule », occasionnant des désagréments aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ainsi qu’aux riverains et usagers de cette voie stratégique.

Conscients de l’importance des infrastructures routières fiables pour la sécurité et le bien-être des populations, les maçons de Dédougou ont pris l’initiative d’agir.

Sous la direction de l’entrepreneur Joseph Sama, fondateur de l’entreprise Yorossi, une équipe de maçons s’est mobilisée dans la nuit du mardi 2 septembre 2025, pour décaper les parties endommagées, enlever les remblais de fortune et préparer la mise en place d’un béton durable.

« Nous avons constaté que le bitume devant l’entrée principale du camp est fortement détérioré. De passage, nous voyons les difficultés que rencontrent les FDS et les VDP pour manœuvrer. Nous avons jugé bon de colmater ces trous. C’est notre contribution pour soutenir leur mission », a-t-il expliqué.

Les responsables du BIR 10 ont salué ce geste citoyen et exprimé leur reconnaissance à l’endroit des artisans.

Cette initiative illustre l’étroite collaboration entre l’armée et les populations civiles, renforçant la cohésion sociale et démontrant l’impact concret que peuvent avoir les actions communautaires.

Ce chantier bénévole, mené avec dévouement et détermination, traduit un profond engagement patriotique et civique.

Par ce geste, ces artisans ne se contentent pas d’améliorer une infrastructure stratégique ; ils affirment également leur attachement au développement collectif, tout en incarnant les valeurs de solidarité prônées par les plus hautes autorités du pays.

Agence d’Information du Burkina

SB/hb/oo