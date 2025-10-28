BURKINA-MOUHOUN-ARMEE-ANNIVERSAIRE-DEPISTAGE

Mouhoun/65e anniversaire des forces armées nationales : Des sensibilisations et des dépistage des cancers féminins au menu des activités

Dédougou, le 25 oct. 2025 (AIB)-Dans le cadre de la commémoration du 65ᵉ anniversaire des Forces armées nationales, la garnison de Dédougou a organisé, le jeudi 23 et le vendredi 24 octobre 2025, une vaste campagne de consultation et de soins gratuits, de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus, ainsi qu’une opération de don de sang.

Cette initiative, conduite par le centre médical militaire de Dédougou en collaboration avec la clinique mobile de la ville, a permis d’offrir le jeudi 23 et le vendredi 24 octobre 2025, des soins et des sensibilisations à des centaines de femmes venues des différentes communes de la province du Mouhoun.

Plusieurs personnes se sont jointes à cette initiative en donnant volontairement leur sang pour sauver des vies.

Le chef de corps du 51ᵉ Régiment d’infanterie et de cavalerie (RIC), le Commandant Ambroise Belemkoabga, a rappelé que cette activité s’inscrivait dans une série d’actions marquant la commémoration.

« Après le cross populaire et avant la cérémonie officielle, nous avons tenu à poser un acte fort en faveur de la santé publique. Ces consultations gratuites et ce don de sang traduisent notre engagement à renforcer le lien armée-nation, thème central de cette commémoration », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ces actions de santé montrent que l’armée et la population marchent ensemble vers un même idéal : celui d’un Burkina Faso uni, solidaire et en bonne santé.

De son côté, le directeur régional interarmées du service de santé de Bankui, le Capitaine médecin Bienvenu Zoungrana, a indiqué que la campagne a permis de toucher 300 personnes qui ont bénéficié d’une sensibilisation sur le dépistage précoce des cancers gynécologiques et sur le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus.

On dénombre 87 consultations gynécologues effectuées, 54 colposcopies et IVA/IVL pour le dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus, 60 écho-mammographies réalisées et 922 poches de sang recueillies, un chiffre en hausse qui témoigne de la forte mobilisation des populations.

« Dans un contexte de pénurie de sang, notamment en raison du paludisme, des accouchements et de la prise en charge des blessés, cette action vient à point nommé», a ajouté le directeur régional interarmées du service de santé de Banku.

Il a encouragé les femmes qui n’ont pas encore pu se faire dépister à se rendre dans les structures de santé pour bénéficier de ce service gratuit et vital

En plus du dépistage et du don de sang, l’équipe médicale du centre médical militaire de Dédougou a assuré des consultations de médecine générale dont 149 malades au total ont été pris en charge gratuitement.

Les populations bénéficiaires ont salué cette initiative qui illustre la dimension sociale et humaine des Forces armées nationales.

A travers cette campagne de santé communautaire, la garnison de Dédougou confirme que la défense de la patrie passe aussi par la préservation de la santé des citoyens, en particulier celle des femmes, piliers de la société.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo