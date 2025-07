BURKINA-CENTRE-OUEST-MONTÉE-DRAPEAU-DOUANES

Montée des couleurs à Koudougou : Les douanes à l’honneur

Koudougou, 7 juil. 2025 (AIB)-Le bureau principal des douanes de première catégorie de Koudougou a eu l’honneur d’accueillir, ce lundi, la cérémonie mensuelle de montée des couleurs.

Un événement civique important, présidé par le gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, et marqué par la présence des différents corps constitués de la région.

Le Chef adjoint du bureau des douanes de Koudougou a exprimé sa gratitude envers les autorités régionales pour avoir choisi leur institution pour cette cérémonie citoyenne. Il a saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux forces combattantes et a également rappelé les missions essentielles et les attributions des services douaniers, soulignant leur rôle crucial dans la vie de la nation.

Le gouverneur par intérim a salué l’engagement de tous les acteurs lors du lancement de la campagne de reboisement et de la Journée nationale de l’arbre, une initiative qui a permis à la région d’atteindre un excellent classement au niveau national. Il a également félicité le secteur éducatif pour les résultats remarquables obtenus aux examens récents.

Un point majeur de son discours a été les félicitations et les encouragements appuyés aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). M. Béré a mis en lumière leur travail exceptionnel pour la sécurisation du territoire, reconnaissant leur dévouement.

En conclusion, le gouverneur par intérim a lancé un appel clair au personnel administratif, les exhortant à faire davantage preuve d’abnégation et à fournir rapidement un service de qualité aux usagers.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/ATA