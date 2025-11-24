Mondial FIFA-U17: Portugal # Autriche, affiche de la finale du tournoi

Doha, 24 Nov. 2025 (AIB )-A l’issue des demi-finales de la coupe du monde des cadets disputées ce lundi soir à Doha, c’est le Portugal et l’Autriche qui se sont défaits de leurs adversaires pour s’affronter dans une finale explosive le 27 novembre prochain.

l’Autriche s’est imposée par le score de 2 buts à 0 devant l’Italie pendant que dans le choc entre le Portugal et le Brésil, c’est le premier cité qui a eu raison de son adversaire aux tirs au but (6-5) après 90 minutes de jeu équilibré (0-0).

l’Italie et le Brésil se croiseront dans la petite finale (match pour la 3e place) pendant que les deux Seleçaõs (Portugal et Brésil) s’expliqueront le 27 novembre.

La coupe du monde FIFA U17, Qatar 2025 se joue du 3 au 27 novembre.

Agence d’information du Burkina

