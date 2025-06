BURKINA-CENTRE-OUEST-MOIS-TRAVAILLEUR-CELEBRATION-LOCALE

Mois du travailleur : la DRESRI-COS le célèbre sous le signe de la cohésion et de la découverte

Koudougou, le 3 juin 2025 (AIB) – La Direction régionale de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du Centre-Ouest (DRESRI-COS) a clôturé en beauté le mois du Travailleur 2025, ce weekend, marquant le coup avec une série d’activités destinées à renforcer la cohésion d’équipe et à valoriser le patrimoine local.

Sous l’impulsion du programme d’activités du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), le mois de mai a été riche en événements pour le personnel.

Les festivités se sont articulées autour de trois temps forts : une journée de salubrité, une excursion touristique et une journée récréative.

La journée de salubrité qui a réuni tous les agents de la DRESRI-COS ainsi que ceux de la direction régionale des Droits humains, avec qui ils partagent les locaux, a été l’occasion de renforcer les liens de collaboration et de solidarité entre les deux entités. Une initiative saluée pour son impact sur l’environnement de travail et les relations inter-directions.

Le 28 mai 2025, c’est le patrimoine touristique de la région qui a été mis à l’honneur. Le personnel, accompagné du directeur régional et du représentant régional du Conseil supérieur de la communication (CSC) du Centre-Ouest, a effectué une excursion enrichissante au palais royal d’Issouka. Au programme, la découverte du musée Rayimi, de la place Naaba Boulgo et du palais Maasme.

Cette immersion a permis aux agents de s’approprier l’histoire du quartier d’Issouka, l’organisation de sa chefferie traditionnelle et la richesse de ses objets d’art, contribuant ainsi à la valorisation de la culture locale.

Enfin, l’ambiance s’est détendue lors de la journée récréative La cour de la direction régionale s’est transformée en un espace convivial où sport et jeux de société ont rythmé la journée. La pétanque a particulièrement fédéré les participants, offrant des moments de compétition amicale et de rires. Cette journée s’est conclue par un repas communautaire, favorisant le rapprochement des agents et la découverte de talents insoupçonnés dans une atmosphère de convivialité.

Au terme de ces activités, le directeur régional, Dr Jonas Koala, a exprimé sa profonde gratitude envers le personnel pour sa participation active. Il a souligné l’importance de ces célébrations, voulues par les autorités du ministère, pour stimuler la motivation, l’engagement et la fraternité, piliers essentiels à la performance des services. Dr Koala a formulé le vœu que l’esprit de solidarité et d’engagement insufflé durant ces journées perdure, contribuant ainsi à la bonne réalisation des objectifs de l’année. Il a également tenu à remercier les agents de la direction régionale sœur pour leur précieuse contribution au succès des différentes activités.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA