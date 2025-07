BURKINA-NAHOURI-AGRICULTURE-SUIVI-CAMPAGNE

Nahouri/Suivi de campagne agricole 2025 : Le président de la délégation spéciale de Pô sur le terrain

Pô, 1er juillet 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Ilassa Dianda, accompagné du 2e vice-président de la délégation spéciale, Luc Petrabou et le responsable du service départemental de l’agriculture, Daouda Konaté, a effectué une visite terrain, ce dimanche 29 juin 2025, pour suivre le démarrage effectif de la campagne agricole dans la commune.

Le PDS a successivement visité les aménagements sommaires de de 22 ha de Vriponi (village de Tiakané), 23 ha de Vê (Badongo) et 20 ha du bas-fond redynamisé de Banon, tous bénéficient de l’accompagnement de l’Etat en intrants et appui technique du service départemental en charge de l’agriculture.

Ce fut une occasion pour Ilassa Dianda, de féliciter et encourager les producteurs de ces sites et l’ensemble des agents de la Zone d’appui technique (ZAT) d’agriculture de Pô, pour l’engagement contre l’insécurité alimentaire dans la commune.

