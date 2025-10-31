Maroc-Burkinabè-Immersion

Maroc : Trois jours d’immersion patriotique au profit des enfants du personnel diplomatique et administratif de l’Ambassade du Burkina Faso

Ouaga, 31 oct. 2025 (AIB) – L’Ambassade du Burkina Faso au Royaume du Maroc a organisé du 25 au 27 octobre dernier à Rabat, la première édition des journées d’immersion patriotique au profit des enfants du personnel diplomatique et administratif de l’Ambassade.

Dans son discours d’ouverture de ses Journées d’immersion, l’Ambassadeur du Burkina Faso au Royaume du Maroc Mamadou Coulibaly, a insisté sur le sens et la portée de l’Immersion Patriotique qui vise à inculquer des valeurs patriotiques, citoyennes et civiques à la jeunesse burkinabè.

Il a précisé qu’il s’agit dans la vision du Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, de former de nouveaux citoyens conscients de leurs devoirs et engagés pour la Nation burkinabè.

Au cours de ces trois jours, plusieurs communications ont été faites par des responsables de l’Ambassade sur l’histoire politique du Burkina Faso, sur le patriotisme, sur l’ordre et la discipline, sur les initiatives présidentielles et sur la Journées nationales d’engagement patriotique.

Les journées d’immersion patriotique ont été aussi marquées par une séance d’ordre serré focalisée sur le pas cadence, la marche et les attitudes réglementaires face aux couleurs nationales.

Elles ont pris fin par la montée solennelle des couleurs nationales accompagnées du chant du Ditanyè, hymne de la victoire par les immergés.

L’Ambassadeur Mamadou Coulibaly a saisi cette occasion pour sensibiliser et exhorter les immergés au respect des lois et des règlements de leurs pays d’accueil, gage d’une cohésion sociale et d’un vivre ensemble harmonieux.

Au terme de ces journées riches en enseignements, le rendez-vous a été pris pour l’année 2026, à l’occasion de la deuxième session, laquelle sera ouverte à l’ensemble de la communauté estudiantine burkinabè résidant au Royaume du Maroc ainsi qu’aux progénitures des membres de la diaspora burkinabè de la juridiction du Maroc.

Agence d’information du Burkina

En collaboration avec l’Ambassade du Burkina Faso au Maroc