Maracana vert du délégué 1re édition : du foot pour reverdir l’environnement

Ouagadougou, 28 juil. 2025 (AIB)-Le délégué du Haut conseil des Burkinabè de l’extérieur de New York (Etats-Unis) Brice Ouédraogo a organisé du 17 au 26 juillet à Ouagadougou, la première édition du « Maracana vert du délégué » (MVD) dans le but reverdir l’environnement pour un cadre de vie sains dans la capitale burkinabè.

Cette première édition du Maracana vert du Délégué qui a réuni 8 équipes juniors dans l’arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou a connu son apothéose le samedi 26 juillet 2025 avec la victoire étriquée en 2 fois 25mn, de Kaza, sur l’équipe de Radio Omar (1-0). En plus du trophée, de la somme de 100 000FCFA, un ballon et un jeu de maillots, l’équipe victorieuse est repartie avec 15 plantes, laissant à la vice-championne, la somme de 50 000FCFA, un jeu de maillots et 15 plantes.

Ces récompenses composées également de plantes répondent à l’esprit de la compétition expliqué par le promoteur, le Délégué du Haut conseil des Burkinabè de l’extérieur de New –York Brice Ouédraogo.

« En tant que délégué du Haut conseil des Burkinabè de l’extérieur, je passe mes vacances à Ouagadougou. A chaque fois j’essaie de m’inscrire dans une logique d’activités citoyennes en plantant des arbres. Je me suis dit pourquoi ne pas occuper sainement la jeunesse cette fois ci. Habituellement je mène des activités de plantation d’arbres. Allons-y pour le sport et l’écologie », a-t-il indiqué soulignant qu’il faut concilier sport et environnement.

Il explique que « ça cadre avec la logique de nos autorités actuellement, d’où le Maracana vert du délégué. Jouons et plantons ». Cette première édition a connu une mobilisation citoyenne d’envergure pour l’environnement, des habitants de Silmiyiri.

L’activité a démarré le jeudi 17 matin par une opération de reboisement près de la Mairie de l’Arrondissement 9, à Silmiyiri. « Grâce aux différentes contributions, 65 plantes ont été mises en terre, chacune soigneusement protégée par une grille métallique, un geste fort en faveur de la préservation de notre environnement », se réjoui M. Ouédraogo.

Selon lui cette action écoresponsable s’est déroulée en présence de Madame la PDS de l’arrondissement 9 et de l’équipe technique de la mairie, du Colonel-Major Saidou Ouédraogo, représentant le patron de la cérémonie, l’ambassadeur du Burkina aux Etats-Unis, le Général Kassoum Coulibaly, ainsi que de la 3ᵉ adjointe de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou.

Une deuxième opération de reboisement a eu lieu le samedi 19 juillet avec la plantation d’environ 50 plants sur un nouveau site situé le long du cimetière de Kamboinsin, avec une fois encore des grilles de protection. Le promoteur a promis pérenniser cette activité pour le bien-être des populations.

Agence d’information du Burkina

