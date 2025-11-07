‎Manni : La section d’établissement de la CNIB rouvre ses portes après plus d’un an d’interruption

‎Manni, 5 nov. 2025 (AIB) – Après treize (13) mois d’interruption, la section d’établissement des Cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB) de Manni a rouvert ses portes, le jeudi 5 novembre 2025, sous la direction du Détachement de gendarmerie, au grand soulagement des populations qui attendaient impatiemment la reprise de ce service administratif essentiel.

‎Très tôt dans la matinée de ce jeudi 5 novembre 2025, une foule nombreuse composée d’hommes, de femmes et de jeunes s’est rassemblée dans l’enceinte du détachement de gendarmerie, à Manni. Tous étaient venus pour se faire enrôler ou renouveler leur carte d’identité, document indispensable à la vie civile, administrative et citoyenne.

‎Accueillis dans une ambiance empreinte de courtoisie et de discipline, les demandeurs ont bénéficié d’un service fluide grâce à une équipe dynamique et bien organisée. Le dispositif mis en place a permis un traitement rapide des dossiers, dans le respect des normes techniques et sécuritaires exigées.

‎Selon un officier du détachement, cette reprise traduit la volonté des Forces de défense et de sécurité (FDS) de rapprocher les services publics des citoyens.

‎« Servir la population, c’est aussi lui faciliter l’accès aux documents qui fondent sa citoyenneté. Nous sommes fiers de reprendre ce service dans la discipline et le respect de tous », a-t-il déclaré.

‎La réouverture de cette section, autrefois gérée par le Commissariat central de police, vient ainsi combler un vide administratif qui contraignait les habitants de Manni et des localités voisines à parcourir de longues distances pour obtenir leur CNIB.

‎Cette initiative des FDS est perçue par les habitants comme un acte de proximité, de solidarité et de responsabilité institutionnelle. Plusieurs usagers ont exprimé leur satisfaction pour la qualité de l’accueil et la diligence observée.

‎Le Président de la Délégation spéciale (PDS) de Manni, M. Tindano Emmanuel, s’est également réjoui de cette reprise, qu’il qualifie d’avancée majeure pour le bien-être des citoyens. « Nous saluons avec satisfaction la reprise de l’établissement des Cartes Nationales d’Identité Burkinabè (CNIB) dans notre département. C’est une avancée significative pour nos populations, qui ont longtemps souffert du manque d’accès à ce document essentiel pour l’exercice de leurs droits civiques et administratifs.

‎Cette reprise témoigne d’une volonté de renforcer la proximité entre l’administration et les administrés ».

‎Le PDS dit rester vigilant et engagé pour que chaque citoyen puisse obtenir sa CNIB sans entrave ni discrimination.

‎La relance de la section d’établissement de la CNIB à Manni marque ainsi une nouvelle étape dans la coopération entre les forces de sécurité et les citoyens, au service d’une administration de proximité plus efficace et plus inclusive.

‎Agence d’Information du Burkina

‎GL/at/ata