Lutte antiterroriste : Les Forces combattantes infligent de lourdes pertes aux terroriste dans plusieurs régions du Burkina Faso

Ouagadougou, 4 nov. 2025 (AIB) – Du 19 octobre au 2 novembre 2025, les Forces combattantes burkinabè ont mené une série d’opérations coordonnées qui ont permis de neutraliser de nombreux terroristes et de détruire plusieurs de leurs bases dans les régions des Koulsé, du Goulmou, du Liptako et de Bankui a appris l’AIB.

Le 19 octobre, les unités du 8e Bataillon d’intervention rapide (BIR), appuyées par les équipes ESRI 1 et Léopard, ont affronté des terroristes à motos dans la zone de Pibaoré. Après de violents échanges de tirs, les assaillants ont été poursuivis par voie aérienne et neutralisés.

Deux jours plus tard, le 21 octobre, une attaque contre un poste avancé à Kilma a été repoussée par les forces terrestres, avant d’être suivie par des frappes sur les fuyards. Le même jour, un quartier général terroriste à Korko, au nord de Barsalogho, a été détruit.

Le 22 octobre, plusieurs criminels ont été neutralisés dans leur base de Demniol, à l’est de Silmangué.

Le 24 octobre, une opération aérienne d’envergure a été déclenchée après la détection d’un important convoi de terroristes au nord de Yamba. La colonne ennemie a été entièrement anéantie, avec la saisie d’un arsenal important.

Le 25 octobre, des frappes aériennes successives ont détruit un dispositif ennemi tandis qu’une tentative d’attaque contre les positions de défense à Koumbango (province du Bam) a été vigoureusement repoussée. Les terroristes en déroute ont abandonné leurs armes, plusieurs corps et un de leurs éléments capturés.

Dans la Région de Bankui, le 29 octobre, des unités combattantes basées à Tougan, province du Sourou ont intercepté un déplacement suspect. Les vecteurs aériens sont intervenus rapidement, neutralisant les ennemis et détruisant leur matériel.

Le 30 octobre, un groupe planifiant des attaques contre Kongoussi, Tikaré et Kossouka a été pris pour cible à Nasseré. Les frappes ont détruit leurs caches et éliminé les rescapés. Une autre frappe, menée dans la même journée, a visé des terroristes endormis, suivie d’une intervention des forces spéciales pour le ratissage.

Le 31 octobre, un regroupement terroriste dans le village de Temnaoré, près de Kossouka, a été repéré puis détruit par des frappes coordonnées détruisant leurs équipements.

Le 1er novembre, une unité du 19e BIR a tendu une embuscade à un groupe de guetteurs ennemis venus espionner ses positions. Tous les membres du groupe ont été neutralisés.

Enfin, le 2 novembre, une frappe chirurgicale menée au nord de Barsalogho a visé une réunion de hauts cadres terroristes, neutralisant plusieurs chefs et détruisant leurs véhicules et dépôts d’armes.

Ces différentes opérations menées avec rigueur et coordination traduisent la volonté ferme des Forces combattantes de libérer totalement le territoire national de l’emprise des terroristes.

Elles illustrent également la montée en puissance du dispositif de défense, marquée par la complémentarité entre forces terrestres, unités spéciales et moyens aériens, désormais capables d’intervenir simultanément sur plusieurs fronts.

Selon les autorités militaires, les opérations se poursuivent sans relâche, avec pour objectif la restauration de la libre circulation des personnes et des biens, et la reconquête totale du territoire national.

Agence d’information du Burkina