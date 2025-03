BURKINA-LOROUM-MONTE-COULEURS

Loroum/Contrôle des présences : Le Haut-commissaire invite les responsables des services à s’assumer

Titao, 6 mars 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé, a instruit, lors de la traditionnelle montée des couleurs, le lundi 03 mars 2025, les responsables des services à appliquer à la lettre la consigne du premier ministre sur le contrôle des présences.

« On ne peut pas comprendre que des gens travaillent pendant que d’autres ne veulent rien faire. Il faut que tout le monde se mette à la tâche », a indiqué, ce lundi 03 mars 2024, le Haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé.

C’était lors de la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs à Titao, devant des directeurs et chefs de services, des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des forces vives.

L’autorité provinciale a invité les différents responsables de service à jouer leur partition dans l’amélioration des qualités du service public.

« J’invite les chefs de services à respecter ces instructions. Celui qui est amené à servir doit s’assumer », a-t-il ajouté.

La capitaine Bassolé a aussi informé les forces vives des éventuelles conséquences que pourrait engendrer la mesure de suspension des fonds américains dans la province.

Mais, a-t-il rassuré, « ça ne nous surprend pas. Les autorités nationales ont déjà pris des mesures pour pallier à cela ».

La cérémonie de montée des couleurs a été l’occasion pour le premier responsable de la province, de féliciter du fait que l’Etalon d’or de Yennega du FESPACO 2025 ait été remporté par un burkinabè.

Pour lui, c’est un message fort de combativité et de résilience que Dani Kouyaté a voulu passer par cette prouesse.

« Il a lui-même dit qu’il dédie son trophée aux forces combattantes, à tous ceux qui se battent pour l’indépendance et la souveraineté du Burkina Faso », a précisé le Haut-commissaire.

Avec la multiplication des initiatives de reconquête du territoire, les services publics sont dans leur majorité disponibles à Titao et le retour des populations suit son cours.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/yo