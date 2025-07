BURKINA-ONG-COMPÉTITION-CLÔTURE-ACTIVITÉS

L’International : Les trois meilleurs de chaque discipline « Mon Talent » primés

Ouagadougou, 18 juil. 2025 (AIB)-L’ONG Compassion International Burkina Faso a récompensé, vendredi, lors de la clôture des activités de la deuxième édition des phases finales des compétitions nationales « Mon Talent », les trois premiers de chaque discipline culturelle, sportive, musicale, etc., qui se sont illustrés par leur talent.

« À Compassion International, nous croyons fermement que chaque enfant est porteur d’un potentiel donné par Dieu », a déclaré le directeur national de Compassion International Burkina Faso, Issaka Kiemtoré.

Le premier responsable de l’ONG a précisé que les trois meilleurs de chaque discipline ont été récompensés pour leurs performances remarquables.

M. Kiemtoré a fait remarquer qu’il s’agissait notamment de la musique, de la culture, de l’art, du sport, de l’éducation citoyenne, de l’entrepreneuriat, de l’expression et du savoir-être.

Il a par ailleurs rappelé que cette structure, en partenariat avec les églises évangéliques partenaires, œuvre au quotidien pour que les futurs hommes de demain soient connus, aimés, protégés et s’affirment dans la dignité.

Selon lui, la vitrine « Mon Talent » n’est pas qu’une simple compétition ; elle constitue un cadre d’expression et d’encouragement pour les jeunes.

« Issus de milieux modestes, ces jeunes sont riches en talent et en créativité », a-t-il souligné, tout en précisant que cette tribune leur permet de s’affirmer dans la société.

Issaka Kiemtoré a également remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de la 2e édition des compétitions nationales « Mon Talent ».

La représentante du ministre en charge de la Jeunesse et conseillère technique (CT) dudit département, Laurencia Sanou/Napon, a indiqué que le Burkina regorge d’une jeunesse debout, courageuse et résiliente, au regard de son potentiel et de sa créativité.

« Vos projets, vos performances et vos aptitudes ont été de véritables lueurs d’espoir dans un contexte national où l’unité, l’innovation et la mobilisation collective sont plus que jamais nécessaires », a-t-elle affirmé.

La CT Sanou/Napon a souligné que les performances des jeunes démontrent qu’ils sont capables de se réorganiser et de concrétiser leurs ambitions à travers leurs talents.

Pour l’un des finalistes, chorégraphe du Centre de Développement pour Enfant (CDE) BF 142 de Bobo-Dioulasso, Adama Ouattara, lauréat du prix de ballet chorégraphique, la thématique développée portait sur la paix du Seigneur devant illuminer les cœurs de ses enfants.

« Le pays traverse une période difficile de son histoire, et nous voyons des enfants souffrir partout. Nous avons décidé de travailler sur cette thématique d’actualité pour soulager ces enfants », a-t-il expliqué.

Cette 2e édition des phases finales des compétitions nationales « Mon Talent » s’est tenue du 14 au 18 juillet 2025 à Ouagadougou, avec la participation de 800 finalistes, sous le parrainage de l’ambassadeur du sport burkinabè, Charles Kaboré.

Agence d’Information du Burkina

NO/ata