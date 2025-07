BURKINA-SANGUIE-TENADO-EDUCATION-JOURNEE-EXCELLENCE

L’excellence scolaire à l’honneur à Ténado : un tremplin pour l’avenir de la jeunesse

Tenado, 27 juil. 2025 (AIB) – Ténado a vibré au rythme de la reconnaissance de l’excellence éducative, avec des événements marquants les 24 et 25 juillet 2025, a constaté l’AIB.

Ces journées ont mis en lumière les réussites scolaires exceptionnelles et, en parallèle, ont esquissé des perspectives d’avenir pour les jeunes de la commune. Ce vendredi l’excellence scolaire communale a été le point culminant de ces célébrations, magnifiant le mérite des acteurs clés de l’éducation à Ténado.

Lors de cette cérémonie, le chef de la circonscription d’éducation de base de Ténado, Lassina Yelemou, a exprimé sa profonde gratitude envers les enseignants pour leurs efforts constants, qui ont conduit aux excellents résultats de fin d’année. Il a également rendu un hommage appuyé aux anciens et nouveaux parrains, aux filles et fils de la commune, ainsi qu’à tous les partenaires pour leur implication dans la réussite de cette journée.

Le président de la délégation spéciale, Asmède Dianda, a également salué le monde éducatif, les partenaires et les enfants de la commune pour leur accompagnement indéfectible. La représentante des élèves lauréats, Marceline Bayili de Tenado C, a invité ses camarades à être des exemples et des modèles pour leurs pairs et les futures générations, ainsi que de futurs citoyens patriotes soucieux du développement de leur patrie.

La cérémonie a été marquée par la remise de récompenses significatives : les dix premiers élèves de la commune au CEP 2025 ont chacun reçu un vélo, un kit scolaire et un tableau d’honneur, reconnaissant ainsi leurs performances scolaires remarquables.

Dix enseignants méritants ont également été honorés par des attestations de reconnaissance pour leur dévouement. Une distinction spéciale a été décernée à l’enseignante, P. Catherine Sobgo, de l’école de Ténado C, qui a reçu une moto pour avoir atteint un taux de réussite de 100%, soulignant une fois de plus l’impact direct de l’excellence pédagogique.

Le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Sanguié, Bapian Yo, présent à cette cérémonie, a souligné l’importance de cet événement dans la promotion d’une éducation de qualité.

A noter qu’en prélude à cette célébration de l’excellence, la journée de découverte des métiers (JDM) a eu lieu le jeudi 24 juillet.

Cette initiative visait à offrir aux jeunes scolaires un premier aperçu des diverses opportunités professionnelles qui s’offrent à eux. A travers des communications bien enlevées, les participants ont vu leur lanterne éclairée sur les conditions d’orientation pour les nouveaux bacheliers vers les différentes filières universitaires du pays.

L’initiative « Burkina Suudu Bwadè – la maison des compétences » a également été présentée, soulignant l’importance de la formation professionnelle pour l’employabilité des jeunes.

Le docteur Firmin Bado, à travers son parcours exemplaire, a inspiré la jeunesse en affirmant : « La souffrance ne doit pas être une barrière à la réussite mais une motivation». L’Inspecteur Edmond Coulibaly a détaillé les opportunités dans le métier de l’enseignement.

Ces échanges ont été salués par les étudiants et élèves, qui y ont vu une occasion de mieux cerner les voies possibles pour leur avenir, en complément de leur parcours scolaire.

