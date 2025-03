Les étudiants du Centre universitaire de Gaoua célèbrent en différé la Journée mondiale du tourisme

Gaoua, le 4 mars 2025 (AIB) – L’Association des Étudiants Professionnels de la Culture et du Tourisme du Centre Universitaire de Gaoua (AEPCT), en partenariat avec le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), a célébré en différé la Journée mondiale du tourisme, du 3 au 4 mars 2025.

Placée sous le thème « Tourisme durable et participation des communautés locales à la valorisation des ressources naturelles et culturelles dans la région du Sud-Ouest », cette célébration a été marquée par plusieurs activités, notamment une conférence, un panel et des visites de sites touristiques dans la ville.

Selon le président de l’AEPCT, Amidou Kaboré, cette journée témoigne de l’engagement des étudiants en gestion du patrimoine culturel et touristique en faveur du développement de la culture et du tourisme, aussi bien dans la région du Sud-Ouest qu’au Burkina Faso en général.

Il a exprimé sa reconnaissance envers le corps enseignant pour son accompagnement, ainsi qu’envers les partenaires pour leurs efforts ayant contribué à la réussite de cette initiative.

La conférence a été animée par Bêbê Kambou, président de l’Association des Guides de Tourisme de la région.

Son intervention portait sur la participation des communautés locales à la valorisation du patrimoine. Fort de trente années d’expérience en tant que guide touristique, il a partagé son vécu avec les participants :

« À nos débuts, ce n’était pas facile. Certains habitants refusaient d’accueillir les touristes par peur de l’inconnu. Mais avec le temps et grâce à la sensibilisation, beaucoup ont fini par les accepter.

Certains villages ont même bénéficié d’infrastructures, comme des écoles, grâce à une bonne collaboration avec les touristes. Aujourd’hui, les populations reçoivent ces visiteurs avec fierté. »

Au cours des échanges, il a encouragé les étudiants à s’investir dans les métiers du tourisme, insistant sur l’importance de l’honnêteté dans ce domaine.

« Si j’ai pu parcourir le monde grâce à ce métier, c’est en grande partie parce que j’ai toujours été honnête avec mes clients », a-t-il ajouté.

Un panel a également été organisé sur le financement des projets culturels et touristiques, articulé autour de deux axes : les mécanismes de financement international et les mécanismes de financement national.

Il a été animé par Dr Ky Léonce et Dr Maré Soumaïla, enseignants-chercheurs au Centre universitaire de Gaoua.

Dr Ky, par ailleurs président de l’Association pour la Sauvegarde des Masques, a partagé son expérience dans la recherche de financements, notamment pour l’organisation du Festival des Masques (FESTIMA), qui se tient depuis 1996.

« C’est une belle initiative, car nous formons les étudiants pour qu’ils puissent voler de leurs propres ailes. Nous espérons que d’autres suivront cet exemple.

L’objectif du Centre universitaire est de former des entrepreneurs, en particulier dans le domaine culturel et touristique, afin qu’ils jouent un rôle actif dans la conservation du patrimoine et la promotion du Burkina Faso comme destination touristique », a-t-il déclaré.

Agence d’information du Burkina

SM/ata