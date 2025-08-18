Burkina-Investissement-Construction-Apport

Les associations Koulé-Kan offrent une tonne de ciment à ‘’Faso Mêbo’’

Ouagadougou, 18 août 2025 (AIB) – Les associations Koulé-Kan Burkina Faso, Koulé-Kan France et Koulé-Kan Corée du Sud ont offert, le mercredi 13 août dernier à Bobo-Dioulasso, une tonne de ciment à l’initiative « Faso Mêbo », afin d’apporter leur appui à l’élan national initié par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« En offrant une tonne de ciment, notre geste est modeste mais profondément significatif. Il traduit notre engagement envers le développement du Burkina Faso, notre soutien à l’autonomie par l’effort collectif, et notre confiance dans la capacité du peuple burkinabè à bâtir un avenir meilleur avec ses propres mains, ses ressources endogènes et son génie intérieur et extérieur », a affirmé le secrétaire général de Koulé-Kan Burkina Faso, Mohamed Traoré, au nom des trois structures.

M. Traoré a salué et encouragé « la dynamique de transformation portée par les brigades citoyennes, les volontaires et toutes les personnes impliquées dans ce projet ».

Selon lui, « chaque contribution, aussi symbolique soit-elle, participe à renforcer les liens entre les Burkinabè du pays, ceux de l’extérieur, et les peuples frères et amis du Burkina Faso ».

« Cette action commune témoigne également de la volonté de maintenir et de renforcer les liens d’amitié et de solidarité entre les peuples, au-delà des divergences politiques. Le Burkina Faso est un et indivisible, et son avenir se construit avec toutes ses forces vives de l’intérieur comme de la diaspora », a-t-il souligné.

Les trois associations, par la voix de Mohamed Traoré, ont salué « les autorités et les équipes en charge de ce projet pour leur ouverture et leur détermination ».

« Que Faso Mêbo soit un pilier solide du Burkina de demain. Vive la jeunesse consciente et engagée du Burkina Faso, vive les associations Koulé-Kan Burkina Faso, France et Corée du Sud », a affirmé le secrétaire général Traoré.

Avant la remise officielle aux responsables de Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso, le don a été présenté au président de la délégation spéciale de la commune, Koutoukou Laurent Kontogom.

Agence d’Information du Burkina

WIS/ata