BURKINA -LERABA-CHARGES-DIRECTEURS-PASSATION

Léraba/Passation de charges : Les directeurs provinciaux des Sports et de la jeunesse installés dans leurs fonctions

Sindou, 27 juin 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province de la Léraba, représentant le Haut-commissaire, Yéonvièl Somé, a installé, le vendredi 27 juin 2025 à Sindou, Saïbou Zallé et Aboubacar Dao, respectivement directeurs provinciaux en charge de la Jeunesse et des Sports de la Léraba. Ils se sont engagés à relever les défis qui les attendent dans leurs fonctions.

Nommés en conseils des ministres du mercredi 28 mai 2025 et du mercredi 04 juin 2025, Saïbou Zallé et Aboubacar Dao ont été nommés respectivement directeurs provinciaux en charge de la Jeunesse et des Sports de la Léraba.

Les directeurs provinciaux ont été installés, ce vendredi 27 juin 2025 à Sindou, par le secrétaire général de la province de la Léraba, Yéonvièl Somé.

M. Dao, est titulaire du bac D, du DEUG-II et du CAP-EPS. De 2016 à 2019, il était le chef de service régional de la réglementation, des infrastructures et des statistiques des Cascades.

De 2019 à 2025, il a été directeur provincial en charge des Sports de la Léraba où il vient d’être reconduit.

Quant à Saïbou Zallé, il est titulaire d’une licence en lettre moderne. Il est conseiller en emploi et en formation professionnelle. Assistant en emploi et en formation professionnelle de 2014 à 2020 dans la région des Cascades, il a été agent au sein du service formation professionnelle et au service des études, des statistiques, des archives et de la documentation.

De 2020 à 2022, il part à l’ENAM où il sort avec le diplôme du cycle A de conseiller en emploi et en formation professionnelle. Il devient chef de service de l’insertion professionnelle et de l’emploi puis agent au sein du service formation professionnelle en 2023 dans la direction régionale des Cascades.

Pour le directeur provincial en charge de la Jeunesse sorti, Adama Confé, le défi est de savoir nouer une bonne relation avec la jeunesse ainsi que les autorités provinciales pour des rassemblements tel que l’organisation des activités d’envergure.

Les deux directeurs installés ont remercié les plus hautes autorités pour la confiance placée en eux.

Ils ont pris l’engagement de relever les défis qui les attendent dans leurs fonctions respectives.

Yéonvièl Somé après félicitations, les a rassurés au nom du Haut-commissaire de la province, leur disponibilité à les accompagner à chaque fois qu’il y aura besoin.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/ar