BURKINA-LERABA-DRAPEAU-MONTEE

Léraba/Montée des couleurs : La population invitée au devoir de se dresser contre les valets locaux

Sindou, 5 juin 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a présidé, le jeudi 05 juin 2025 à Sindou, la 21e étape de la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales. La population a été invitée à se dresser contre les valets locaux.

C’est le 09 juin 2022 qu’il est organisé la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales dans les services et structures publics et parapublics dans la Léraba, deuxième province de la région des Cascades.

Ce jeudi 05 juin 2025 a eu lieu la 21e étape organisée par la direction en charge des Sports et des loisirs dans l’enceinte du haut commissariat.

Consolider l’esprit de civisme et de patriotisme en chacun de nous et d’assurer l’encrage du respect systématique des symboles de l’Etat, singulièrement les couleurs nationales, tel est l’objectif visé de cette montée des couleurs nationales dans la province.

Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo a rendu un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Mr Sawadogo a invité la population de la Léraba faire face à l’acharnement de l’impérialisme et de ses valets locaux contre notre pays.

«Notre révolution et ses dirigeants nous nous devons de leur opposer notre courage et notre détermination de briser à tout jamais, les chaînes esclavagistes et d’aliénation », a-t-il indiqué.

Le premier responsable de la direction en charge des Sports et des loisirs, Aboubacar Dao, a fait un bref bilan des succès engrangés au courant de cette année 2025 en volley-ball, football et l’athlétisme dans la province.

A l’issue de cette cérémonie le flambeau a été remis au représentant du chef d’agence de la SONAPOST, Roger Zimba, pour abriter la 22e édition.

Rendez-vous est pris pour le jeudi 03 juillet 2025 pour réussir ce pari.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/yo