Léraba/Journée nationale de l’arbre : Le Haut-commissaire invite chaque acteur à entretenir les plants

Sindou, 21 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo et un ensemble des couches socioprofessionnelles ont effectué le samedi 21 juin 2025 l’opération de reboisement collectif de 100 plans à Sindou. Il a invité les acteurs à entretenir les plants mis en terre pour sauvegarder la reforestation.

Afin de répondre à l’opération spéciale dénommée « l’heure patriotique pour reverdir le Faso », lancée par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, en tête des acteurs des couches socioprofessionnelles, a effectué ce samedi 21 juin 2025, un reboisement de 100 plants dans l’enceinte du complexe scolaire Sainte Julie de Sindou.

Cette opération intervient dans le cadre de la 7e édition de la journée nationale de l’arbre (JNA).

Pour réussir cette opération, le Haut-commissaire de la province de la Léraba, a auparavant invité l’ensemble de la population à s’organiser et procéder au reboisement individuel ou collectif sur des sites de leur choix.

Ceux qui n’auraient pas de site spécifique pour réaliser leur reboisement, ont été invités à rejoindre le complexe scolaire Sainte Julie de Sindou.

En effet, ce reboisement collectif a été effectué avec l’assistance technique des services des eaux et forêts dans le but de garantir le succès de l’opération.

« La population a été informée de la disponibilité d’une fiche simplifiée de collecte des données relatives aux plantations qui devrait être renseignée par chaque acteur puis transmise physiquement ou via une plateforme nationale », a indiqué le directeur provincial en charge des services des Eaux et forêts de la Léraba, Arouna Sandwidi.

Tout en saluant cette initiative présidentielle et la mobilisation de la population, Yacouba Sawadogo, a invité chaque acteur à plus de vigilance, à continuer l’entretien de ces plants pour qu’ensemble on puisse sauvegarder notre reforestation.

Quant aux premiers responsables de cet établissement, ils rassurent le bon suivi à l’entretien de ces plans dans leur site.

