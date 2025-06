BURKINA -LERABA-SALUBRITÉ-HOPITAL-NETOYAGE

Léraba/Journée de salubrité : Le centre médical avec antenne chirurgicale de Sindou débarrassé de ses immondices

Sindou, 19 juin 2025 (AIB)-Dans le cadre de la 1ère édition de la journée d’excellence, le district sanitaire de Sindou a organisé le jeudi 19 juin 2025, une journée de salubrité en guise du lancement d’une série d’activité prévue pour trois jours. Le top de départ a été donné par le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo.

Munis de dabas, de râteaux et de machettes, les forces vives, composées de ‘’wayignans’’, de groupes d’association et d’organisation de défense des droits humains ainsi que des agents de santé, ont dit ‘’’non’’ à la présence d’immondices dans l’enceinte du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Sindou, ce jeudi 19 juin 2025.

L’activité a été placée sous le thème : « Performance continue dans le système de santé au service du bien-être des populations ».

« Le CMA avait plus que jamais besoin d’une telle organisation en ce sens qu’il s’y trouvait beaucoup d’ordures du fait qu’il n’est pas clôturé et beaucoup d’herbes à cause de la saison pluvieuse », a indiqué le Médecin chef de district (MCD) sanitaire de Sindou, Dr Lamine Ouattara.

Pour lui, l’objectif de cette journée est d’améliorer le cadre de vie de du CMA afin d’offrir des soins de qualité aux populations.

Signalons que le CMA de Sindou, le seul centre médical existant dans la région des Cascades, est situé en face du cimetière sans clôture.

Tout en remerciant les premières autorités de l’Etat pour leur engagement à offrir des infrastructures de qualité, Mr Ouattara, a lancé un message de mobilisation aux acteurs de la santé et des partenaires techniques et financiers, afin de les aider avec une clôture pour le centre.

Dr Lamine Ouattara a invité les populations à participer massivement à ces journées.

Le vendredi 20 juin 2025, des prestations de services gratuits seront offerts à la population notamment le dépistage de l’hépatite, l’hypertension artérielle et le diabète et une collecte de sang.

Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, s’est réjoui d’avoir patronner l’activité.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/yo