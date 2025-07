BURKINA-LERABA-ACTIONS-SOCIETE MINIERE-REDEVABILITE

Léraba/Journée de redevabilité : La Société minière Wahgnion Gold Operations fait le point de ses actions menées en 2024

Sindou, 15 juil. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a présidé, le mardi 15 juillet 2025 à Niankorodougou, la journée de redevabilité des activités de la société minière Wahgnion Gold Operations (WGO), menées en 2024. Les résultats de production, les contributions aux différents fonds et taxes, les réalisations ainsi que les défis et les perspectives ont été dévoilés aux parties prenantes.

C’est dans le souci de renforcer la confiance avec les autorités locales et les communautés hôtes que la société minière Wahgnion Gold Operations (WGO) a organisé le mardi 15 juillet 2025 à Niankorodougou, commune rurale située au sud à 30km de Sindou sa journée de redevabilité.

Première du genre depuis son entrée en production en 2019, l’organisation de cette journée par la société minière WGO a pour objectif principal la présentation aux parties prenantes, l’impact de son exploitation sur le développement économique, social et environnemental.

Au cours de cette rencontre, en plus des investissements présentés, les participants ont pu découvrir les résultats de la production de même que les chiffres d’affaires obtenus durant l’année 2024.

Aussi, des échanges ont eu lieu sur le plan de l’investissement social qui tourne autour de cinq points, dont l’employabilité à travers la formation des jeunes et des femmes de la localité pour pouvoir travailler dans l’industrie minière ou dans d’autres secteurs de compétence, le point du contenu local où l’on note l’apparition de plusieurs champions locaux comme la société N’KEMAFA qui a bénéficié du soutien et l’accompagnement de WGO.

Il y a également les activités génératrices de revenus avec la mise en place de 26 ha de périmètre irrigué au profit de 176 personnes, la mise en place du projet de restauration « chop ladies » sur l’un des sites miniers pour 10 femmes (construction de bâtiment, équipement, formations et octroi de préfinancement pour le démarrage de l’activité), la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, des ponts, des bâtiments publics, des forages.

Selon le Directeur général (DG) de la société minière WGO, Dr Sagnonma Eric Da, 40 à 45% des travailleurs de la mine viennent des localités hôtes.

Les défis à relever en 2025 sont entre autres, les attentes en matière d’emploi, le vieillissement des équipements, la fluctuation fréquente du prix de l’or sur le marché international, la maintenance des routes et d’autres infrastructures, sans oublier la réinstallation des populations impactées et la cohabitation entre WGO et les orpailleurs souvent sur le permis d’exploitation de la société.

Comme perspectives en cours d’exécution en 2025, la société minière envisage la production de 140 000 onces, le rehaussement du parc à résidus, le projet d’interconnexion avec la SONABEL, la mise en œuvre du plan de gestion de la saison hivernale et de projets du plan d’investissement social pour ne citer que cela.

Si le chef du village de Niankorodougou, Yaya Ouattara s’est dit satisfait de la tenue de la rencontre, la coordinatrice communale des femmes de Niankorodougou, Bibata Ouattara a souhaité d’autres rencontres au profit de la communauté.

Mme Ouattara a remercié la société minière pour la construction et l’équipement d’un bâtiment connecté au réseau de la SONABEL et la réalisation d’un système d’adduction d’eau potable solaire au profit des femmes.

Elle a par ailleurs soumis certaines doléances à la société minière à savoir la clôture de la maison de la femme, et l’aménagement d’un espace pour le jardinage au profil des femmes.

Pour le DG de WGO, Dr Sagnonma Eric Da, a indiqué que ce devoir de redevabilité devant une telle mobilisation des communautés, a été une satisfaction.

Signalons que la société minière WGO est désormais une propriété de l’Etat Burkinabè en tant que filiale de la Société de participation minière du Burkina Faso (SOPAMIB).

Tout en saluant les plus hautes autorités du pays d’avoir fait de cette société minière la propriété de l’Etat, le Haut-commissaire de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a appelé la population à accompagner la mine à travailler dans la quiétude et dans la paix.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/yo