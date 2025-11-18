BURKINA-LERABA-CAMPAGNE-NATIONALE-ECOLES-CELEBRATION

Léraba/Campagne nationale « Dêmê Siira » : Une stratégie pour promouvoir le vivre-ensemble auprès des élèves

Sindou, 17 nov. 2025 (AIB)-La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Sindou, a célébré le lundi 17 novembre 2025, la campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation citoyenne dénommé « Dêmê Siira » à travers une montée des couleurs nationales synchronisée dans ses écoles. Le chef de la CEB, Emmanuel Sourabié, est allé soutenir les acteurs de l’éducation et les élèves dans les écoles.

La CEB de Sindou à l’instar des autres sur toute l’étendue du pays, a répondu à l’appel du ministère en charge de l’Action humanitaire en organisant ce lundi 17 novembre 2025, une montée solennelle des couleurs nationales synchronisée dans les écoles.

L’initiative se déroule dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation citoyenne dénommé « Dêmê Sira » autrement dit la voix de la solidarité.

Placée sous le thème : « La solidarité, notre force commune », cette organisation a pour objectif comme stipulé dans la lettre d’invitation, de promouvoir les valeurs de solidarité, de patriotisme, d’entraide et de cohésion sociale auprès des générations montantes à travers la montée du drapeau national au sein des établissements scolaires.

Dans la CEB de Sindou, le CCEB, Emmanuel Sourabié, a participé à la cérémonie de montée des couleurs à l’école centre ‘’C’’ de Sindou où le ditanyè a été chanté en langue nationale.

Il s’est ensuite rendu à l’école de Sindoukorony située à 07 km de Sindou, pour apporter son soutien aux enseignants et aux élèves dans leurs échanges sur les valeurs de solidarité, l’entraide et de vivre ensemble.

Chaque enseignant a pu échanger de façon participative avec ses élèves après la levée du drapeau sur ledit thème, dans les classes.

Pour Emmanuel Sourabié, tout le monde doit donner son coup de pouce pour soutenir les autorités dans leur élan pour que notre souveraineté soit une réalité.

Il est bien de savoir que l’accueil du flambeau de ce grand événement pour la région de Tannounyan, est prévu le 19 novembre 2025 à Banfora.

Agence d’information du Burkina

MK/HB/OO