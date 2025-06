BURKINA-LERABA-BEPC-LANCEMENT

Léraba/BEPC 2025 : Les candidats invités à rester sereins face aux épreuves

Sindou, 03 juin 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province de la Léraba, représentant le Haut-commissaire, Yéonvièl Somé, a invité, le mardi 03 juin 2025 lors du lancement au lycée provincial docteur Seydou Traoré, les candidats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), à rester sereins face aux épreuves.

Ils sont 1 099 filles et 2 207 garçons soit un total de 2 207 candidats en lice pour le BEPC session 2025 dans la Léraba, deuxième province de la région des Cascades, répartis dans 15 centres secondaires et 10 jurys.

On compte 12 personnes en situation de handicap soit 05 garçons et 07 filles et 16 candidats déplacés internes dont 07 filles et 09 garçons.

684 acteurs de l’éducation sont mobilisés pour le bon déroulement de cette session dans la province.

« Le processus de l’organisation de l’examen se déroule bien, la mise en place des acteurs et des matériels est effective, aucun souci a signaler au niveau de la sécurité car tous les centres de composition sont entièrement protégés par les forces de défense et de sécurité », a affirmé le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire de la Léraba, Amadou Tiémoko Traoré.

C’est à 7h25mn que le secrétaire général de la province de la Léraba, Yéonvièl Somé, a ouvert la première enveloppe qui contenait l’épreuve de dictée après vérification par quelques candidats.

Il a encouragé et invité les candidats a garder la sérénité face aux sujets qui leurs seront proposés en respectant les instructions données par les examinateurs.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/yo