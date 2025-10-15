Léo : La conférence pédagogique annuelle lancée pour une mise en œuvre efficace et efficiente des réformes éducatives

Léo, 15 octobre 2025 (AIB)-Le président de la Délégation spéciale de la commune urbaine de Léo, Kassoum Koalaga, a procédé au lancement de la conférence pédagogique annuelle des enseignants du préscolaire et du primaire, ce mercredi 15 octobre 2025, dans l’enceinte des écoles Kutian de Léo. La cérémonie s’est déroulée en présence du chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Léo, Abdramane Nignan, et de nombreux encadreurs pédagogiques.

Durant quatre jours, les enseignants, répartis sur six sites basés dans les écoles Kutian et l’école privée Évangélique, seront outillés sur le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ». Cette formation vise une meilleure application des réformes éducatives en cours.

Dans son discours d’ouverture, le président de la Délégation spéciale a porté à l’attention des participants le message du ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara. Le ministre a invité les enseignants à s’investir résolument pour la réussite des réformes entreprises depuis 2013, visant à adapter le système éducatif burkinabè aux réalités et valeurs endogènes.

« Je vous engage à faire de l’école burkinabè un tremplin de développement endogène et de formation de citoyens patriotes et travailleurs, conformément à la vision du chef de l’État », a instruit le ministre dans son message.

Pour sa part, Kassoum Koalaga a exhorté les enseignants à s’approprier ces innovations pédagogiques :

« Je vous encourage à véritablement vous approprier ces réformes afin de consolider les bons résultats que vous êtes habitués à obtenir depuis une bonne période », a-t-il déclaré.

Les participants ont immédiatement regagné leurs différents sites de travail, affichant leur engagement à mettre en pratique les connaissances acquises, malgré les contraintes matérielles existantes.

La conférence pédagogique se poursuivra jusqu’au 18 octobre 2025 sur toute l’étendue du territoire national, selon le programme établi par le ministère en charge de l’Éducation nationale.

Agence d’Information du Burkina

BAN/ata