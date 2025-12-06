Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fouzi Lekjaa, reçoit le président du Comité Olympique Sénégalais

Rabat, 6 déc. 2025(AIB)-M. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football, a reçu ce matin au Complexe Mohammed VI de Football à Salé, M. Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité National Olympique et Sportif du Sénégal et président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, dans le cadre d’une visite visant à renforcer la coopération et l’échange d’expertises entre le Maroc et le Sénégal.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont présenté leurs expériences respectives dans la gestion des événements sportifs, tout en soulignant l’importance de la concertation continue pour développer les capacités organisationnelles.

Lors de cet accueil, M. Lekjaa a invité la délégation sénégalaise à accompagner quotidiennement les équipes du comité local d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, dans le but d’échanger les expertises de terrain et de renforcer le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la gestion des compétitions sportives.

Le président de la Fédération a également présenté un exposé sur les préparatifs liés à la CAN 2025, réaffirmant la solidité des relations d’amitié et de fraternité unissant le Maroc et le Sénégal, ainsi que leur coopération continue dans plusieurs domaines, notamment celui du sport.

La rencontre s’est déroulée en présence de Son Excellence l’Ambassadrice de la République du Sénégal au Maroc.

MAP