Le Haut-commissaire de la Komondjari donne des cours de mathématiques à des élèves

Selon le Haut-Commissaire, l’enseignement est sa passion, car il fut d’abord professeur vacataire en mathématiques et sciences de la vie et de la terre (Maths-SVT) pendant quatre ans, avant d’obtenir son concours d’administrateur civil.

Cette initiative vise également à montrer aux élèves qu’on peut être une autorité et continuer à enseigner.

«C’est une promesse que je tenais à réaliser ce matin. C’est aussi pour leur montrer qu’on peut être une autorité et avoir d’autres cordes à son arc », a expliqué l’autorité.

Le Haut-Commissaire a félicité et encouragé les enseignants du primaire et du secondaire qui ont consenti des sacrifices pour rejoindre Gayéri et commencer à dispenser les cours après un trimestre de retard.