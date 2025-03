Burkina-Ganzourgou-Exemplarité-Fiscale-Lancement

Le Haut-commissaire Aminata Sorgho/Gouba appelle à une mobilisation générale pour le paiement des taxes et impôts personnels

Zorgho, 4 mars 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a officiellement lancé ce mardi 4 mars 2025, le mois d’exemplarité fiscale, lors d’une cérémonie solennelle de montée des couleurs à la direction provinciale des impôts de Zorgho. Cet événement marque le début d’une campagne visant à encourager les citoyens, en particulier les agents de l’administration déconcentrée, à s’acquitter de leurs obligations fiscales.

Dans son allocution, Amina Sorgho/Gouba a souligné l’importance du civisme fiscal pour le développement des collectivités territoriales et de l’État. « En payant vos taxes et impôts, vous le faites pour vous-même », a-t-elle déclaré, appelant à une mobilisation générale de toutes les couches sociales. Elle a également félicité les agents des impôts pour leur dévouement et les a encouragés à maintenir leur dynamisme dans la collecte des ressources publiques.

Le directeur provincial des impôts du Ganzourgou, Sansan Kambou, a pour sa part remercié les directeurs et chefs de services pour leur engagement et leur exemplarité en matière de paiement des taxes. Il a rappelé que cette initiative vise à mobiliser un maximum de ressources pour assurer le bon fonctionnement du pays.

Parmi les taxes mises en avant lors de cette campagne figurent la taxe sur les véhicules à moteur (TVM), la taxe de résidence (TR), la taxe de jouissance, et l’impôt sur les revenus fonciers, la taxe sur les armes et la contribution foncière. Les contribuables sont invités à se munir des documents requis pour faciliter le processus de déclaration et de paiement.

Le mois d’exemplarité fiscale se déroulera jusqu’au 4 avril 2025, avec un chronogramme de passage dans les différentes communes qui sera publié par les Présidents de délégation spéciale. Cette initiative s’inscrit dans la vision d’un Burkina Faso résilient et souverain, où chaque citoyen contribue activement au développement national.

Agence d’information du Burkina

