Le gouvernement propose la CORI pour booster les startups et pôles de compétitivité

Ouagadougou, le 27 novembre 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres a examiné ce jeudi un projet de loi complémentaire à la Loi de finances 2026 et a marqué son accord pour sa transmission à l’Assemblée législative de Transition. Ce projet comprend l’institution d’une Contribution spéciale pour la recherche et l’innovation (CORI) ainsi que des modifications au Code général des impôts.

La CORI vise à financer les activités de recherche et d’innovation dans des domaines spécifiques et à soutenir la création de startups et de pôles de compétitivité. Elle porte sur l’imposition de certaines marchandises importées, permettant à la fois de collecter des ressources et de protéger la production nationale.

Les modifications au Code général des impôts concernent l’enregistrement des contrats d’achat d’hydrocarbures, l’exonération de la retenue à la source des prestations des établissements publics de l’État (EPE) prévues par décret, ainsi que la gestion des exonérations non prévues par la loi.

Agence d’Information du Burkina (AIB)