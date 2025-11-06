Burkina-Association-Loi-Décret

Le gouvernement précise la composition des dossiers de déclaration et d’autorisation des associations et syndicats

Ouagadougou, 6 nov. 2025 (AIB) – Le gouvernement burkinabè a adopté, en Conseil des ministres, un décret fixant la composition des dossiers de déclaration d’association nationale et de syndicat, d’autorisation d’exercer pour les associations étrangères, ainsi que de reconnaissance d’utilité publique.

Ce texte d’application de la loi n°11-2025/ALT du 17 juillet 2025, portant liberté d’association, vise à préciser les formalités administratives auxquelles les organisations concernées doivent se conformer.

Le décret donne les détails les documents requis pour :

– la déclaration d’existence d’une association nationale ou d’un syndicat ;

– le renouvellement lié à la composition des organes dirigeants, à la modification des textes constitutifs ou au changement de champ d’action ;

– l’autorisation d’exercer et son renouvellement pour les associations étrangères ;

– le changement de représentant ou de responsable financier, ainsi que la modification des statuts pour les associations étrangères ;

– la déclaration d’existence d’une union ou d’une fusion d’associations ;

– la reconnaissance d’utilité publique.

Chaque type de dossier comporte un ensemble de pièces justificatives à fournir par les associations et syndicats concernés.

Selon le gouvernement, l’adoption de ce décret permet l’opérationamisation de la loi sur la liberté d’association au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina ( AIB)