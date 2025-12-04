Le Complexe Mohammed VI abrite une rencontre entre Fouzi Lekjaa et les ambassadeurs africains autour des préparatifs de la CAN 2025

Ouagadougou, 4 déc. 2025 (AIB)-Le Complexe Mohammed VI de Football a accueilli une importante rencontre entre M. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et président du Comité local d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, et les ambassadeurs africains accrédités à Rabat, rapporte la MAP.

Lors de cette réunion, M. Lekjaa a présenté un exposé complet sur l’état d’avancement des préparatifs liés à la CAN 2025. Il a souligné que le Maroc aborde cet événement continental avec une vision globale, conforme aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui mettent en avant la profondeur africaine du Royaume, tant sur le plan de la coopération bilatérale que du travail continental partagé. Selon lui, la réussite de cette édition ne constituera pas seulement un accomplissement national, mais un succès pour toute l’Afrique.

Les ambassadeurs africains ont exprimé leur grande satisfaction quant au niveau d’avancement des préparatifs, saluant la cohérence et la complémentarité du travail entre les différentes institutions marocaines. Ils ont estimé que l’approche adoptée par le Royaume offre de solides garanties pour assurer le succès de cette prochaine édition.

Dans une dynamique de renforcement de la coordination, M. Lekjaa a annoncé la création d’une cellule dédiée à la communication et au suivi entre le Comité local d’organisation et les missions diplomatiques africaines. Cette structure aura pour objectif de faciliter les procédures administratives, d’accompagner les besoins liés au déplacement et à l’hébergement des équipes, ainsi que de superviser les aspects logistiques connexes.

Les participants ont également salué la dynamique remarquable que connaissent les infrastructures sportives du pays, ainsi que la mobilisation rapide et efficace des autorités concernées. Autant d’éléments qui, selon eux, confirment que le Maroc se dirige vers l’organisation d’une édition exceptionnelle de la Coupe d’Afrique des Nations, reflétant une nouvelle vision continentale des grands événements sportifs.

En clôture de la rencontre, M. Lekjaa a réaffirmé que cette compétition est avant tout celle de tout le continent africain, et que le Maroc est pleinement engagé à en faire un succès à la hauteur des aspirations africaines et des directives royales.

Agence d’information du Burkina

Source MAP