Le Burkina Faso participe au 28e Forum économique international de Saint-Pétersbourg en Russie

Moscou, 17 juin 2025 (AIB) – Une délégation burkinabè, conduite par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, accompagnée du conseiller spécial du Président du Faso, Nicolas Kagambèga, et d’acteurs clés du secteur de l’énergie, est en partance pour le 28e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, prévu du 18 au 25 juin, a constaté l’AIB sur place à Moscou.

La délégation du Burkina Faso comprend, entre autres, le directeur général de l’Énergie, Alidou Koutou, et le président du conseil d’administration de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL), Dramane Bitibaly.

En marge du Forum, le ministre Gouba et sa délégation s’entretiendront avec des autorités russes en charge de l’énergie, notamment le ministre de la Fédération de Russie en charge de l’Énergie, ainsi que les responsables du secteur de l’énergie nucléaire, en particulier le directeur général de Rosatom, et éventuellement le patron de Gazprom.

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) est un grand événement mondial dans le domaine de l’économie et des affaires, et constitue une plateforme d’échanges de premier plan pour les pays émergents et les pays en développement.

Les travaux du Forum se dérouleront en séances plénières, avec l’intervention d’éminents spécialistes, experts et scientifiques, ainsi que par le biais de négociations et de réunions bilatérales, de tables rondes, etc.

Lors de l’édition 2024, le SPIEF avait enregistré la participation de 134 pays et la signature d’accords d’un montant global de 6 492 milliards de roubles, à l’exception des montants couverts par le secret commercial.

