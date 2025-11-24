FOOT-BFA-SPORT-CHAMPIONNATS-SCOLAIRES-UFOABU15

Le Burkina abrite en décembre prochain, les championnats scolaires africains de l’UFOA-B des U15

Ouagadougou, 24 nov. 2025 (AIB)-La capitale burkinabè Ouagadougou, sera hôte, du 1er au 4 décembre prochain, des championnats scolaires des joueurs de moins de 15 ans, en filles et en garçons, de l’Union des fédérations ouest-africaines de football de la zone B (UFOA-B), a annoncé lundi à Ouagadougou, le président de la Fédération burkinabè de football (FBF) Oumarou Sawadogo, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée.

Six pays seront à ce rendez-vous footballistique de jeunes à Ouagadougou début décembre. Il s’agit du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Niger et du Nigeria et du Burkina Faso, pays hôte.

De part et d’autres, deux poules de trois équipes ont été constituées. En garçons le Burkina Faso sera dans la poule A avec le Ghana et le Niger (et la poule B est composée de la Côte d’Ivoire, du Nigeria et du Bénin) pendant que chez les filles le Burkina Faso est toujours logé dans la poule A avec la Côte d’Ivoire et le Nigeria (pendant que le Ghana, le Bénin et Niger composent la poule B).

« Cela fait des lustres que le Burkina Faso n’a plus accueilli une grande compétition de football. Aujourd’hui, nous sommes dans l’élan d’user de sport pour vendre l’image du Burkina Faso dont les autorités ne ménagent aucun effort pour soutenir les initiatives allant dans ce sens », a déclaré le président de la FBF Oumarou Sawadogo à l’ouverture de cette conférence de presse.

Les détails sur le déroulement du tournoi ont été donnés par le président Sawadogo, son secrétaire général Boureima Balima et le responsable du développement du football de l’UFOA-B, le Burkinabè et ancien international Adama Guira.

Plusieurs activités vont meubler le programme du rendez-vous de Ouagadougou : des formations pour jeunes reporters, médecins, créateurs de contenus, arbitres, etc. Six pays seront au rendez-vous avec deux équipes chacun : une féminine et une masculine.

Les délégations arrivent ce mardi à Ouagadougou.

Agence d’information du Burkina

AS/BZ