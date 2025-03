Burkina/Banwa-Solidarité-Don- Médicaments

L’association des doyens de la kossi et des Banwa offre des médicaments pour les PDI

Solenzo, 5 mars (AIB) – Une délégation de l’association des doyens de la Kossi et des Banwa basée à Ouagadougou a fait un don de produits pharmaceutiques au Centre médical avec antenne chirurgical (CMA) de SOLENZO pour les soins des PDI, le mercredi 5 mars 2025.

Ces produits sont essentiellement composés de médicaments contre le paludisme de tout âge, de soins d’urgence et bien d’autres produits consommables.

Selon le représentant des donateurs, Lucien Tyano, les produits ont coûté la somme de 700 000 FCFA et ceci a été possible grâce aux membres des doyens et des retraités de la Kossi et des Banwa qui sont à Ouagadougou.

Le Haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, qui a reçu le don a remis ces produits de façon symbolique au Médecin chef du district (MCD) sanitaire de Solenzo afin d’aider à soigner les Personnes déplacées internes (PDI) qui sont dans le besoin.

« Les anciens ont fait pour eux en payant des médicaments pour les Banwa et ceci est un message fort lancé à la jeune génération. Je profite faire un appel à tout le monde à emboîter les mêmes pas car, ce geste incarne le sens de la solidarité, de l’entraide, de la compassion et du patriotisme », a laissé entendre le Haut-commissaire dans son message de remerciement.

Le MCD du district sanitaire de Solenzo, Dr Yelkouni Kouka, a pour sa part rassuré la délégation des donateurs que les produits seront distribués dans les CSPS urbain 1 de Solenzo, les CSPS de Balavé, Tansila, Sanaba, Sami et de Kouka pour prendre en charge les PDI malades qui ne sont en mesure de se payer des médicaments.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata