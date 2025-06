Lancement du BEPC 2025 : Le ministre Boubacar Savadogo galvanise les candidats à Koudougou

Koudougou, le 3 mai 2025 (AIB)-Ce mardi, la ville de Koudougou, chef-lieu de la région du Centre-Ouest, a accueilli le lancement officiel des épreuves du Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Le ministre de l’Enseignement secondaire a encouragé les 206 000 candidats à travers le Burkina Faso, à donner le meilleur d’eux-mêmes pour que le succès soit au rendez-vous au bout des épreuves.

Le ministre de l’Enseignement secondaire, Boubacar Savadogo, présent pour l’occasion, a exhorté les candidats à faire preuve de calme et de discipline. « Tout ce qui va vous être demandé, ce sont des choses qui ont déjà été vues en classe », a-t-il rassuré, soulignant que « le BEPC s’obtient grâce à la moyenne de toutes les épreuves. Donc, une épreuve qui n’a pas marché, ce n’est pas grave. »

Un message fort a été adressé aux aspirants, les invitant à rejeter toute forme de fraude, en accord avec l’impulsion de patriotisme et de souveraineté insufflée par le MPSR2.

Le ministre a par ailleurs relevé une légère baisse du nombre de candidats cette année, attribuée à diverses raisons telles que l’orientation, les abandons ou la situation sécuritaire. Il a toutefois tenu à rassurer que des mesures ont été prises pour permettre à tous les élèves ayant fait la classe de troisième de s’inscrire, et qu’un examen spécial sera organisé pour les zones récemment reconquises. L’objectif ultime du ministre reste ambitieux : un taux de réussite de 100 %.

Au jury 5, où les officiels ont été accueillis, l’organisation a été impeccable. Le président du jury, l’abbé Michel Bationo, a détaillé les préparatifs minutieux : « Depuis hier, nous étions là pour vérifier les salles. Nous avons donné les consignes nécessaires aux surveillants pour assurer une bonne surveillance. »

Ce jury spécifique accueille 307 candidats, dont 162 filles et 145 garçons, encadrés par 20 correcteurs, 18 surveillants et 4 membres du secrétariat. Le président a également exprimé son souhait de voir un taux de réussite de 100 % et a imploré la sérénité et la paix pour le bon déroulement des épreuves. Il a mis un point d’honneur à rappeler les règles concernant la fraude, insistant sur le fait que « c’est bien compris »

Alors que les premières épreuves débutent, l’espoir d’un BEPC réussi, dans le respect des règles et avec l’engagement de chacun, est palpable à Koudougou et à travers tout le Burkina Faso.

À noter que le ministre était entouré de ses plus proches collaborateurs et des autorités régionales du Centre-Ouest.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB