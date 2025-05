L’ambassadeur de la République Populaire de Chine en fin de mission : « je serai toujours un avocat du Burkina Faso », dixit SEM Lu SHAN

Ouagadougou, le 28 mai 2025

En fin de mission au Burkina Faso, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine était dans la soirée de ce 27 mai au ministère des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur.

SEM Lu SHAN est venu dire au revoir au Chef de la diplomatie burkinabè et à l’ensemble de ses collaborateurs, qui l’ont accompagné durant son mandat au Burkina Faso.

Après trois ans passés au pays des Hommes intègres, le diplomate chinois dit partir avec un cœur serré, et confie que son passage au Burkina Faso a été une étape cruciale de sa carrière de diplomate.

Il se réjouit particulièrement d’avoir contribué à donner plus de contenu et de dynamisme, à la coopération entre son pays et le Burkina Faso, et se dit confiant quant à un avenir plus radieux pour le peuple burkinabè sous le leadership de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE.

SEM Lu SHAN a par ailleurs rassuré que son remplaçant sera dans la même trajectoire, afin de consolider davantage les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Le Chef de la diplomatie burkinabè a reconnu et salué l’engagement de l’ambassadeur chinois, pour le renforcement de l’axe Ouagadougou-Pékin.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE et Madame le ministre délégué chargée de la Coopération régionale Stella Eldine KABRE/KABORE, ont félicité le diplomate chinois pour les résultats qu’il a engrangés, permettant de mettre les relations bilatérales en le Burkina Faso et la République Populaire de Chine à un niveau stratégique, avec des chantiers achevés et d’autres en cours.

Ils lui ont formulé des vœux de santé et de plein succès dans la suite de sa carrière.

