BURKINA – AGENCE- MISSIONS – LIGNE EDITORIALE

L’AIB: Un engagement sans compromis pour la souveraineté nationale

Ouagadougou, le 24 mars 2025 (AIB) – L’Agence d’Information du Burkina (AIB) est engagée dans la défense des intérêts nationaux, la promotion des politiques publiques et la valorisation de la culture. Elle joue pleinement son rôle de média grossiste de l’information, au service du peuple burkinabè, indépendamment de toute autre considération.

L’Agence d’information du Burkina (AIB) a vu le jour en 1964 sous l’appellation Agence Voltaïque de Presse, avec le statut d’office doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. En 61 ans d’existence, elle a connu de nombreuses mutations et des fortunes diverses. Mais ce qu’il faut souligner, c’est que ce média n’a véritablement porté sa mission que sous la Révolution démocratique et populaire de 1984 et, plus récemment, avec l’accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré.

Pour ceux qui connaissent le fonctionnement des agences de presse publiques ou nationales, il est évident qu’elles sont des structures dédiées à la défense des intérêts du pays, à la promotion de la culture et à la diffusion des outils du développement. L’AIB ne déroge pas à cette règle.

Après les indépendances, les dirigeants burkinabè ont décidé de créer une agence de presse plutôt qu’un simple organe de presse, en raison des missions qui lui étaient assignées. Ainsi, l’AIB devait être leur porte-voix, le canal de diffusion des informations officielles émanant du pouvoir, sans que cela ne suscite d’émoi, étant donné son rôle et sa mission. Malheureusement, l’agence n’a pas pu jouer pleinement son rôle et est longtemps restée dans l’ombre des autres médias.

La Révolution démocratique et populaire de 1984 a permis de rétablir l’AIB dans son rôle. Le gouvernement du capitaine Thomas Sankara a pris une ordonnance réglementant l’utilisation des nouvelles des agences étrangères ainsi que la publication des communiqués de presse. L’AIB est alors devenue le canal officiel de diffusion des informations gouvernementales, gagnant en visibilité et en notoriété.

Dans cette même vision, le président Ibrahim Traoré a décidé d’ériger l’agence en Établissement public de l’État, lui conférant une autonomie administrative et lui permettant de s’affirmer pleinement en tant que média grossiste de l’information.

Sa mission et son rôle ont-ils changé ? Non ! L’agence est restée fidèle à sa vocation : produire du contenu destiné aux autres médias et au public burkinabè. Comme toutes les agences de presse à travers le monde, elle a su évoluer avec son temps.

Une ligne éditoriale claire et sans concession

Autrefois dédiée principalement à la presse écrite, les agences de presse desservent aujourd’hui l’ensemble des médias, qu’ils soient audiovisuels ou numériques. L’AIB s’adapte à ce changement. Elle assume pleinement sa responsabilité dans un contexte marqué par la prolifération des fausses informations, en mettant à disposition des contenus crédibles et fiables. Elle participe à la promotion des politiques de l’État burkinabè, de la culture de la paix et du vivre-ensemble harmonieux, contribuant à la stabilité du pays.

Dans ce contexte actuel de guerre très marquée sur le plan de la communication, l’AIB se doit de jouer sa partition au côté du peuple qui défend sa patrie au prix du sang et de toutes sortes de sacrifice.

L’AIB s’appuie sur un personnel conscient des enjeux, mu par un esprit patriotique, dynamique, jeune, dévoué et professionnel, respectueux en toute circonstance des règles d’éthique et de déontologie journalistiques. Elle œuvre pour l’intérêt national, la souveraineté du Burkina Faso, la paix et la cohésion sociale, qui sont les socles du développement.

Si certaines organisations estiment que l’AIB doit être leur porte-voix pour des desseins inavoués, elles se trompent. L’agence ne fera rien qui puisse nuire à l’intérêt national. Son engagement est clair : défendre les intérêts du peuple burkinabè et contribuer à son aspiration à une souveraineté réelle.

Si des groupes et structures influencés par l’impérialisme occidental attendent de l’AIB qu’elle relaie leur discours sous prétexte de la liberté d’expression, ils se trompent également, car ce temps est révolu. Notre ligne éditoriale reste incontestablement au service du peuple et engagée pour une information juste et professionnelle.

Agence d’Information du Burkina