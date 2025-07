Burkina/Banwa-baccalauréat-resultats 1er tour

La province des Banwa enregistre un taux de 25,25% au Baccalauréat

Solenzo, 3 Juil 2025(AIB)-La province des Banwa a enregistré un taux de réussite de 25,25% au premier tour de l’examen du Baccalauréat de la session de 2025 dans les 3 jurys à Solenzo et à Kouka.

Au départ 414 candidats se sont inscrits pour aller à la conquête du premier diplôme universitaire mais c’est 400 candidats qui ont pris part à l’examen et 101 candidats sont déclarés admis dans les 3 jurys au premier tour et 115 candidats vont subir les épreuves du second tour.

Salifou Ouedraogo

AIB Banwa