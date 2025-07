BURKINA – NANDO – BARRAGE – SOUM – COLLECTE – RIZ – SONAGESS

La collecte de riz de la SONAGESS à Soum : Sank Money, un acteur clé de l’inclusion financière des producteurs

Soum, le17 juillet 2025 (AIB) – La Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) a déployé, jeudi, une opération novatrice de collecte de riz directement auprès des producteurs du village de Soum. Cette initiative, saluée par les agriculteurs, a été rendue possible grâce à un partenariat stratégique avec Sank Money, une application mobile de paiement et de transfert d’argent.

L’intervention de Sank Money a joué un rôle crucial en assurant le paiement immédiat et sécurisé des récoltes, marquant ainsi une avancée significative pour l’inclusion financière des producteurs ruraux.

Le Directeur Général de la SONAGESS, Stéphane Gildas Tiendrebeogo, a souligné la double opportunité de cette démarche. D’une part, elle permet de renforcer le stock de céréales national, essentiel à la sécurité alimentaire du pays. D’autre part, elle inaugure un nouveau procédé de « collecte bord champ », qui consiste à acheter les produits directement auprès des agriculteurs, sur leurs sites de production ou dans des points de collecte dédiés.

Cette approche s’inscrit dans la réforme de la SONAGESS et dans la dynamique de l’offensive agro-pastorale et halieutique, ainsi que de l’initiative présidentielle pour la production agricole.

Pour les producteurs, cette méthode offre un débouché garanti, les encourageant à produire davantage. « Acheter leur riz, c’est leur garantir déjà un débouché pour leur production. Leur garantir ce débouché, c’est les encourager à produire encore plus », a affirmé le directeur général.

Cette transparence et cette immédiateté sont particulièrement appréciées, car elles répondent au besoin pressant des agriculteurs de monnayer rapidement leurs récoltes pour subvenir à leurs besoins.

Le processus est clair : après vérification de la qualité et pesée du riz, un prix négocié en amont est appliqué, et le producteur reçoit son paiement instantanément via Sank Money.

La présence de Sank Money est au cœur de cette nouvelle approche. Le Directeur communication et marketing du groupe a mis en lumière l’impact social de ce partenariat : « Notre présence aujourd’hui marque un partenariat à fort impact social. Sank Money accompagne la SONAGESS dans l’achat des vivres auprès des agriculteurs locaux, dans le but de soutenir les plus vulnérables. »

Conçue par et pour les Burkinabé, l’application Sank Money assure une transaction fluide et immédiate. Dès que le bordereau de réception est signé par la SONAGESS, l’agriculteur se dirige vers un agent Sank Money pour recevoir le paiement de ses récoltes. Cette rapidité est un atout majeur, comme l’a confirmé Guiguemdé Frédéric, un producteur satisfait : « J’ai fait sortir 6 sacs et le total faisait 615 kilos et j’ai eu 110 700 francs et c’est ce que j’ai récupéré tout de suite. »

Au-delà du paiement instantané, Sank Money a également mis en place une « Sank-suite » dans la vallée du Soum.

Ce point de service permettra aux agriculteurs de retirer leurs fonds, d’effectuer des transferts ou d’autres paiements en toute sérénité et sécurité. Cette infrastructure locale renforce l’accessibilité des services financiers pour les communautés rurales et favorise le développement inclusif.

Les producteurs de Soum ont exprimé leur immense satisfaction. Guiguemdé Frédéric a salué l’initiative et a formulé le vœu que la SONAGESS revienne « à chaque moment que nous produisons », soulignant que c’est une première. Il a également mis en avant l’importance de cette opération pour éviter la spéculation sur leurs produits et pour leur permettre de s’approvisionner en intrants pour la prochaine campagne.

Le chef du périmètre irrigué de Soum, Ousmane Zerbo, a confirmé le succès de la production locale, avec des rendements très satisfaisants. L’excédent de production a même conduit les producteurs eux-mêmes à solliciter l’intervention de la SONAGESS, faute de lieux de stockage suffisants.

Cette approche de collecte directe, facilitée par Sank Money, permet à la SONAGESS d’acquérir les céréales à des prix « épurés des charges d’intermédiation ». Cela garantit aux producteurs une rémunération décente et permet à la SONAGESS de constituer des stocks à des coûts plus intéressants. Ces « prix bas » de collecte auront, à terme, un impact positif sur la régulation du marché et la maîtrise de l’inflation, en permettant l’injection de produits de première nécessité à des prix abordables pour la population.

L’opération de collecte de riz à Soum, avec l’intégration réussie de Sank Money, démontre l’engagement de la SONAGESS envers la sécurité alimentaire et le soutien aux producteurs, tout en illustrant le potentiel des solutions de paiement mobile pour l’inclusion économique des communautés rurales au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

Représentant SANK MONEY : KERE CHARLIE RODRIGUE – DIRECTEUR COMMUNICATION ET MARKETING GROUPE