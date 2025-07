Kuilsé: Les acteurs de la chaîne financière du Conseil régional renforcent leurs compétences

Kaya, 14 juillet 2025 (AIB) – Il s’est ouvert le 14 juillet 2025 à Kaya, une session de formation des acteurs de la chaîne de dépense du Conseil régional sur les outils d’aide à l’élaboration des documents budgétaires (AEDOB) et à l’élaboration des documents et comptes budgétaires (AEDOC). Ce renforcement de capacités vise une gestion plus efficace et plus transparente des ressources publiques.

Placée sous la présidence du président de la délégation spéciale régionale (PDSR) des Kuilsé, c’est son représentant, Noufoun Ouattara, secrétaire général du Conseil régional de ladite région, qui a procédé à l’ouverture de la session de formation, le lundi 14 juillet 2025. Celle-ci vise à familiariser les acteurs de la chaîne financière du Conseil régional à l’utilisation des outils AEDOB et AEDOC pour les documents budgétaires et les comptes des collectivités territoriales.

Du 14 au 18 juillet 2025, sous la facilitation de R. Sokoba Ramdé, directeur de la tutelle financière des collectivités territoriales (DTFCT), et de Balébié Olivier Georges Bamouni, chef de service de l’analyse et des statistiques des finances locales, une trentaine de participants seront formés à l’utilisation des outils AEDOB et AEDOC.

Dans son discours d’ouverture, lu par le secrétaire général du Conseil régional, le président de la délégation spéciale régionale a souligné que l’utilisation de ces outils constitue une innovation dans le processus d’élaboration, d’exécution des budgets et de reddition des comptes des collectivités territoriales.

« Cette innovation vise à rendre le système de gestion plus efficace, transparent et conforme aux exigences de la réglementation en vigueur », a-t-il déclaré.

Pour les formateurs, les cinq jours de formation seront consacrés à la présentation des outils AEDOB et AEDOC, suivie de travaux pratiques de saisie des comptes administratifs et des comptes de gestion.

Les participants auront également droit à des communications, suivies d’échanges sur les généralités relatives au budget des collectivités territoriales au Burkina Faso, ainsi que sur le processus d’élaboration, d’adoption et d’approbation de ce budget.

Bien que les outils AEDOB et AEDOC aient été introduits depuis 2023, des difficultés subsistent quant à leur utilisation efficace. D’où la nécessité, selon le PDSR, de renforcer les capacités des acteurs en charge de la gestion des ressources afin de garantir une meilleure gouvernance au sein des collectivités.

« Cette session de formation est une occasion de combler les lacunes et de partager de bonnes pratiques en matière de gestion financière », a-t-il fait observer, avant d’inviter les participants à l’assiduité et à une participation active pour en tirer le maximum.

Agence d’information du Burkina

